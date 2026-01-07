logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Comercio identificó 10 mil negocios sin licencia

Durante 2025 se logró la regularización de los establecimientos incrementando la recaudación, señaló de la Vega Pineda

Por Rolando Morales

Enero 07, 2026 01:14 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Al cierre de 2025, la Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí registró una recaudación cercana a los 100 millones de pesos, derivada principalmente de la regularización de establecimientos que operaban sin refrendo o licencia de funcionamiento vigente, informó su titular, Ángel de la Vega Pineda.

El funcionario detalló que durante el año se identificaron y regularizaron alrededor de 10 mil refrendos y licencias que no existían en el padrón, correspondientes a negocios de distintos giros. Entre ellos se encuentran desde pequeños comercios como papelerías y mercerías, hasta restaurantes, centros nocturnos, centros comerciales, franquicias nacionales e internacionales, así como establecimientos de carácter industrial.

De la Vega Pineda señaló que para lograr esta incorporación al padrón fue necesario aplicar actos de autoridad, a fin de obligar a los propietarios a contar con su licencia de funcionamiento actualizada, lo que impactó directamente en el incremento de la recaudación municipal.

Indicó además que la Dirección de Comercio aumentó su operatividad entre 70 y 75 por ciento, tanto en las tareas administrativas como en las acciones de supervisión en campo, lo que permitió ampliar la cobertura de inspecciones y trámites relacionados con el comercio establecido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, el director precisó que los datos corresponden al balance de actividades al cierre del ejercicio 2025 y forman parte de los resultados presentados por la dependencia en materia de control y regularización comercial.

LEA TAMBIÉN

Clausuran tienda de artículos chinos en zona centro

No contaba con la Licencia de Funcionamiento Municipal, informó la Dirección de Comercio

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Salgado Delgadillo niega despidos injustificados en Ayuntamiento
Salgado Delgadillo niega despidos injustificados en Ayuntamiento

Salgado Delgadillo niega despidos injustificados en Ayuntamiento

SLP

Rolando Morales

Ciudadanos Observando alertó sobre laudos laborales millonarios en la administración de la capital

Zona metropolitana, bajo bruma del invierno: Segam
Zona metropolitana, bajo bruma del invierno: Segam

Zona metropolitana, bajo bruma del invierno: Segam

SLP

Ana Paula Vázquez

Estas condiciones podrían repetirse en los próximos días mientras prevalezcan las bajas temperaturas

Comercio identificó 10 mil negocios sin licencia
Comercio identificó 10 mil negocios sin licencia

Comercio identificó 10 mil negocios sin licencia

SLP

Rolando Morales

Durante 2025 se logró la regularización de los establecimientos incrementando la recaudación, señaló de la Vega Pineda

González Cázares, nueva directora de la Facultad de Derecho
González Cázares, nueva directora de la Facultad de Derecho

González Cázares, nueva directora de la Facultad de Derecho

SLP

Pulso Online

Fue electa en sesión del Consejo Directivo Universitario este miércoles