Comercio identificó 10 mil negocios sin licencia

Al cierre de 2025, la Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí registró una recaudación cercana a los 100 millones de pesos, derivada principalmente de la regularización de establecimientos que operaban sin refrendo o licencia de funcionamiento vigente, informó su titular, Ángel de la Vega Pineda.

El funcionario detalló que durante el año se identificaron y regularizaron alrededor de 10 mil refrendos y licencias que no existían en el padrón, correspondientes a negocios de distintos giros. Entre ellos se encuentran desde pequeños comercios como papelerías y mercerías, hasta restaurantes, centros nocturnos, centros comerciales, franquicias nacionales e internacionales, así como establecimientos de carácter industrial.

De la Vega Pineda señaló que para lograr esta incorporación al padrón fue necesario aplicar actos de autoridad, a fin de obligar a los propietarios a contar con su licencia de funcionamiento actualizada, lo que impactó directamente en el incremento de la recaudación municipal.

Indicó además que la Dirección de Comercio aumentó su operatividad entre 70 y 75 por ciento, tanto en las tareas administrativas como en las acciones de supervisión en campo, lo que permitió ampliar la cobertura de inspecciones y trámites relacionados con el comercio establecido.

Finalmente, el director precisó que los datos corresponden al balance de actividades al cierre del ejercicio 2025 y forman parte de los resultados presentados por la dependencia en materia de control y regularización comercial.