Comienza el furor navideño en el Centro Histórico de SLP

A pocas semanas de la llegada formal de la temporada decembrina, los locales del Centro Histórico de la capital potosina ya lucen abarrotados de decoraciones navideñas, convirtiéndose en una de las principales opciones para las y los ciudadanos que buscan adornar sus hogares sin gastar de más. En distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, comerciantes se preparan para recibir el mayor flujo de compradores de fin de año.

En un recorrido hecho por Pulso, En el andador Hidalgo, la Explanada Ponciano Arriaga y calles aledañas como Guajardo, Escobedo y Morelos, se pueden encontrar árboles de Navidad artificiales que van desde los 250 hasta los 2,000 pesos, dependiendo de su tamaño y densidad; mientras que las tradicionales esferas navideñas se ofrecen en paquetes desde 30 a 300 pesos, con modelos que van desde lo clásico hasta diseños metálicos, brillantes o personalizados.

Las luces decorativas también forman parte del surtido más solicitado. Los comerciantes reportan que las series de focos LED, aptas tanto para interior como para exteriores, se venden entre 70 y 350 pesos, dependiendo de la longitud y los efectos. En cuanto a complementos navideños —como coronas, lazos, figuras de Santa Claus, nacimientos y guirnaldas— los precios oscilan entre 40 y 500 pesos, según el tamaño y el nivel de detalle.

Vendedores de la zona señalan que, pese a la competencia que representan las plazas comerciales y tiendas departamentales, la tradición de comprar adornos en el Centro Histórico se mantiene fuerte, especialmente entre familias que buscan variedad y mejores costos. Además, destacan que cada año incorporan nuevos productos para ajustarse a la demanda y a las tendencias decorativas.

A medida que avanza noviembre, el flujo de compradores incrementa y se espera que durante las primeras semanas de diciembre el movimiento comercial alcance su punto más alto. Los comerciantes invitan a la población a recorrer estas calles, donde el ambiente navideño ya se hace sentir a través de colores, luces y el característico ánimo festivo de la temporada.

