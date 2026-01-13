Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a través de Unisalud de la División de Servicios Estudiantiles, reiteró su compromiso con la promoción y el cuidado de la salud mental entre su comunidad universitaria.

La maestra Judith Ortega Alvarado, coordinadora de Unisalud y el maestro en Psicología Salvador Ramos Rodríguez, abordaron la importancia de visibilizar un trastorno que, pese a ser cada vez más frecuente, continúa rodeado de silencio y estigmas.

Subrayaron que la depresión no debe confundirse con una tristeza pasajera, pues aunque sentirse triste forma parte de la experiencia humana, la depresión se caracteriza por la persistencia de ese estado de ánimo, acompañado de otros síntomas que afectan de manera profunda la vida cotidiana.

De acuerdo con los especialistas, se trata de un trastorno mental que ha ido en aumento en los últimos años y que impacta tanto a adolescentes como a personas adultas.

Salvador Ramos aportó datos que dimensionan la magnitud del problema en el ámbito local y señaló que en San Luis Potosí se registraron alrededor de 2 mil 700 casos de depresión el año pasado y que aproximadamente el 4 por ciento de la población presenta este trastorno.

Explicó que la depresión implica una pérdida importante en la calidad de vida, ya que afecta el interés por las actividades diarias, provoca aislamiento, altera el sueño y el apetito, y puede derivar en consecuencias graves como la pérdida del empleo, la necesidad de hospitalización o, en los casos más extremos, intentos de suicidio y suicidios consumados.

Explican que existen distintos grados de depresión, desde cuadros leves hasta formas graves que no siempre requieren semanas para manifestarse. Hay casos en los que los síntomas se intensifican de manera rápida, con aislamiento total, insomnio severo y un deterioro significativo del funcionamiento personal.

También señalaron que la depresión puede presentarse junto con otros trastornos, como el consumo de sustancias o síntomas psicóticos, lo que complica aún más su abordaje.

Un punto relevante fue la existencia de personas con depresión que son funcionales y que, incluso, no saben que padecen el trastorno. A estas personas se les suele llamar depresivos funcionales, ya que mantienen ciertas actividades, pero viven de manera constante con tristeza, desánimo y falta de disfrute.

En este sentido, se destacó que uno de los principales signos de alerta es la tristeza prolongada combinada con la pérdida de interés o placer en actividades que antes resultaban satisfactorias, fenómeno conocido como anhedonia.

Los especialistas también reflexionaron sobre los factores que pueden detonar la depresión, señalando que su origen es multicausal. Intervienen elementos biológicos, psicológicos y sociales, así como condiciones económicas, contextos de violencia y las exigencias propias de la vida contemporánea.

Incluso, se mencionó que la depresión puede entenderse como un síntoma de la modernidad, asociado a los cambios sociales y económicos que han transformado la forma de vivir y relacionarse.

Desde la perspectiva institucional, Judith Ortega explicó que la UASLP contribuye a la concientización mediante campañas permanentes de educación para la salud, capacitaciones y espacios de atención profesional.

El objetivo es que estudiantes, docentes y personal identifiquen señales de alerta y busquen ayuda oportuna, sin minimizar lo que sienten ni normalizar un malestar que puede agravarse con el tiempo.

En cuanto a las acciones que realiza la UASLP, se destacó el trabajo constante de Unisalud en la difusión de información, la detección temprana de síntomas y la canalización a servicios especializados. Además, se resaltó la importancia de la formación de recursos humanos en áreas como psicología, enfermería, medicina y psiquiatría, lo que fortalece la capacidad institucional para atender estos problemas.

Ortega Alvarado reconoció que el regreso a clases suele ser un periodo estresante, pero aseguró que la universidad cuenta con personal dispuesto a escuchar y brindar apoyo.

Invitó a los estudiantes a acercarse a Unisalud y a los módulos de PIPS, donde pueden recibir atención profesional y, de ser necesario, canalización a instancias especializadas.

Por su parte, el maestro Ramos Rodríguez hizo un llamado a cuidar no solo la salud física, sino también la mental, y a fomentar espacios comunitarios sanos que permitan la expresión sin miedo al estigma o a la burla.