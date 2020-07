Con fallas, la boleta escolar en línea

No ha sido sencillo consultar las calificaciones a través de la plataforma en línea designada para ello. En algunos casos el archivo aparece como no disponible o no se puede acceder a la página, reportan madres de familia.

A partir del 22 de junio del presente año, Joel Ramírez Díaz, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado informó que cerca del 99 por ciento de las calificaciones y certificados de educación básica, estarían disponibles a través de la página www.cpte.gob.mx/ calificaciones o www.siged.sep.gob.mx y la aplicación "Calificaciones SLP" disponible únicamente en Google Play.

En una consulta realizada a 28 madres de familia, 18 de ellas no tuvieron problemas al consultar las calificaciones en línea, sin embargo el resto manifestó que en sus casos, la plataforma fue inaccesible o el archivo aparece como no disponible y solicita buscar más tarde.

Una madre reportó que después de muchos intentos pudo obtener las calificaciones en la plataforma, por otro lado, otra reportó que días previos al 19 de junio pudo descargar la boleta electrónica del nivel secundaria al que solo le faltaba la calificación de una materia, pero al consultar en días posteriores el archivo ya no estaba disponible.

Profesores consultados, refirieron que durante un tiempo la plataforma estuvo no disponible por mantenimiento, y reconocieron que se presentan fallas en la plataforma o errores que tienen que ser corregidos en los próximos días.

Adjudicaron esta situación al poco conocimiento que se tiene de la plataforma y al abrupto cambio en el mecanismo obligado por la pandemia del COVID-19.