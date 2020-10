Con nuevo esquema federal, el Hospital Central tiene serios problemas de liquidez: Leal

Luego de que trabajadores del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" realizaran una protesta a temprana hora de este lunes como medida de presión para que se paguen cuotas pendientes al Seguro Social e Infonavit, el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, reconoció que la institución médica enfrenta serios problemas de liquidez.

"El tema del Hospital Central es un tema de recursos, La administración del hospital debe el pago de retenciones del Seguro Social e Infonavit, pero debemos recordar que cambió el estatus de este nosocomio: Antes tenía ingresos propios y había liquidez, pero ahora, en el nuevo esquema del Gobierno federal no es así", explicó el funcionario.

"Ya no hay ingresos propios porque ya no se cobran los servicios. Estamos esperando a que nos llegue un recurso del Gobierno de la República para poder cumplir con esas obligaciones. No estamos negando que se debe; sí lo debemos, pero estamos viendo cómo pagar a la mayor brevedad posible, pero es un problema de falta de liquidez, aunque esto no es pretexto para no cumplir", añadió.

Leal Tovías dijo que las retenciones a las y los trabajadores se están haciendo en lo administrativo, es decir, de manera nominal, pero aclaró que el recurso, en realidad, no se tiene: "Es decir, te pago cinco pesos y te descuento veinte centavos, pero en realidad esos veinte centavos no los tengo en dinero real", ejemplificó.

A pesar de ello, aseguró que "el Gobierno federal no está fallando, sino que nos estamos acomodando al nuevo esquema administrativo, además de que el tema de la pandemia ha generado un desbalance total en el manejo financiero de las instituciones".