logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REAFIRMAN AFECTOS

Fotogalería

REAFIRMAN AFECTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Con reforma electoral concretarán 'dictadura': Sara Rocha

La lideresa del PRI comparó el rumbo político de México con el de Venezuela

Por Martín Rodríguez

Enero 07, 2026 03:49 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez / Pulso

Foto: Alberto Martínez / Pulso

El Gobierno Federal, emanado de Morena, ya tiene puesta la mesa para empezar a operar una dictadura, justo retomando el modelo venezolano, que recién acaba de ser exhibido con la detención de Nicolás Maduro, aseguró la presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina. 

Explicó que la ruta que lleva Morena es de un estilo de gobierno de crimen organizado como el que ha llevado Venezuela.

Precisó que el inicio de la dictadura en el periodo de Hugo Chávez fue seguida por la redacción de una nueva Constitución del país, empezando por el control del tribunal de justicia, lo mismo que ya está ocurriendo en México.

El segundo paso que también ya está dado en este país, dijo, es el que se refiere al control de los organismos electorales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aseguró que a la dictadura mexicana, lo único que le falta es la reforma electoral, por lo que convocó a los potosinos a que no permitan que el régimen de gobierno actual se quede también con el Instituto Nacional Electoral, porque es una de las pocas instituciones garantistas que queda en el país.

LEA TAMBIÉN

México, rumbo a una dictadura: PAN

Ciudad de México.- El presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, expresó su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuará de manera libre, independiente y autón...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desorden en estacionamientos de Camino a Ejido a la Libertad
Desorden en estacionamientos de Camino a Ejido a la Libertad

Desorden en estacionamientos de Camino a Ejido a la Libertad

SLP

Omar Hernández

Vecinos del sector en Soledad se quejan por la falta de respeto de automovilistas

Con reforma electoral concretarán dictadura: Sara Rocha
Con reforma electoral concretarán dictadura: Sara Rocha

Con reforma electoral concretarán 'dictadura': Sara Rocha

SLP

Martín Rodríguez

La lideresa del PRI comparó el rumbo político de México con el de Venezuela

Recurre la UASLP a crédito quirografario por 100 mdp
Recurre la UASLP a crédito quirografario por 100 mdp

Recurre la UASLP a crédito quirografario por 100 mdp

SLP

Ana Paula Vázquez

El rector Alejandro Zermeño explicó la necesidad del préstamo para solventar pagos iniciales ante la falta de recurso federal

UASLP: González Cázares y el saldo de un presunto ataque sexual
UASLP: González Cázares y el saldo de un presunto ataque sexual

UASLP: González Cázares y el saldo de un presunto ataque sexual

SLP

Ana Paula Vázquez

La Facultad de Derecho por fin tiene directora, tras la renuncia de Germán Pedroza y una crisis institucional de dos meses