Con reforma electoral concretarán 'dictadura': Sara Rocha

El Gobierno Federal, emanado de Morena, ya tiene puesta la mesa para empezar a operar una dictadura, justo retomando el modelo venezolano, que recién acaba de ser exhibido con la detención de Nicolás Maduro, aseguró la presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina.

Explicó que la ruta que lleva Morena es de un estilo de gobierno de crimen organizado como el que ha llevado Venezuela.

Precisó que el inicio de la dictadura en el periodo de Hugo Chávez fue seguida por la redacción de una nueva Constitución del país, empezando por el control del tribunal de justicia, lo mismo que ya está ocurriendo en México.

El segundo paso que también ya está dado en este país, dijo, es el que se refiere al control de los organismos electorales.

Aseguró que a la dictadura mexicana, lo único que le falta es la reforma electoral, por lo que convocó a los potosinos a que no permitan que el régimen de gobierno actual se quede también con el Instituto Nacional Electoral, porque es una de las pocas instituciones garantistas que queda en el país.