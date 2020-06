Concluidos, los casos de acoso en la UASLP

De 93 asuntos atendidos en la administración pasada por la Defensoría de Derechos Universitarios de la UASLP, 17 fueron denuncias de presunto acoso y hostigamiento sexual, reportó Urenda Queletzú Navarro Sánchez, la actual defensora universitaria.

Especificó que los mismos están concluidos, pero no todos implicaron la aplicación del protocolo, esto, a petición de las víctimas; algunos se resolvieron por procedimientos de justicia restaurativa; otros ameritaron medidas disciplinarias de índole administrativa, pero no necesariamente laboral; y en otros no se encontró responsabilidad de las y los señalados.

"Las resoluciones van en función precisamente del curso que haya seguido el procedimiento formalmente establecido", explicó la académica.

Refirió que en la nueva gestión –que asumió en mayo- no se ha tramitado ningún señalamiento vinculado a dichas prácticas lascivas, que amerite la aplicación del protocolo de intervención respectivo.

La abogada especialista en Derechos Humanos, describió que de la totalidad de asuntos tratados, 49 fueron asesorías, es decir, información a los usuarios; 10 mediaciones o conciliaciones; 17 quejas y 17 denuncias.