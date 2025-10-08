logo pulso
CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Confirma Sedeco caída en producción automotriz

La administración estatal consideró que es de un impacto "mínimo"

Por Rubén Pacheco

Octubre 08, 2025 12:56 p.m.
A
Confirma Sedeco caída en producción automotriz

En lo que va del 2025, San Luis Potosí reporta una caída del alrededor del 6 ciento en la fabricación de vehículos automotrices, derivado de las políticas arancelarias de Estados Unidos, informó , titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Gobierno del Estado.

Aunque se suscitó el decremento en la producción automotriz potosina, consideró que es un impacto "mínimo" si se toma en cuenta "cómo se han presentado el tema de aranceles".

Enfatizó que el 80 por ciento de las unidades motoras ensambladas en las plantas de General Motors y BMW, ubicadas en el municipio de Villa de Reyes, se exporta al mercado norteamericano.

Pese a las medidas del gobierno estadounidense, el funcionario estatal refirió que BMW reafirmó su compromiso de inversión en los próximos dos años, a través de la producción de baterías de alto voltaje y automóviles electrónicos.

"Nosotros consideramos que como estado nos hay ido muy bien, a pesar de todo ese vaivén económico global", opinó.

