Confirman caso de miasis por barrenador en mujer de la Huasteca
La paciente diabética requirió amputación debido a necrosis y lesiones
Ciudad Valles.- Una persona resultó infectada por gusano barrenador del ganado (GBG) y fue atendida en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de este municipio.
En concordancia con datos oficiales, en el Hospital General de Zona 6 del IMSS una mujer diabética fue a la que le diagnosticaron miasis cutánea, es decir, en los tejidos vivos de su pierna ya se alimentaba el GBG.
La paciente fue amputada de su extremidad en la que además de la necrosis, la parte viva contaba con lesiones propias de una persona con problemas de circulación.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que hasta antes del caso descubierto, en toda la historia de los registros sanitarios, se habían infectado 104 personas en México.
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Pese a esta información difundida en aquella zona, Leticia Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), señaló que encuentra en análisis el presunto caso de gusano barrenador en Ciudad Valles.
Refirió que la dependencia estatal está a la espera que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirme o descarte el contagio.
Por ende, explicó que, una vez que se obtenga la información se difundirá la versión oficial sobre el padecimiento, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
La funcionaria estatal expuso que, en el caso del ser humano, el protocolo establece realizar pruebas de epidemiología y en colaboración con Senasica, de confirmarse el contagio, comienzan los cercos en coordinación con la Coepris, cuya instancia se encarga del seguimiento en las inmediaciones.
Con información de Rubén Pacheco/Pulso
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