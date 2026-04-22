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Confirman daños en puentes a Villa de Arista; hay rutas alternas

Tras las tormentas, la JEC inspecciona y evalúa la reconstrucción o reparación de la infraestructura vial

Por Rubén Pacheco

Abril 22, 2026 01:36 p.m.
A
Fotos: H. Ayuntamiento de Villa de Arista 2024-2027

Fotos: H. Ayuntamiento de Villa de Arista 2024-2027

Derivado de las fuertes tormentas registradas en los últimos días en las zonas centro y altiplano, dos puentes vehiculares presentaron daños estructurales, informó Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).

Explicó que este martes personal realizó inspección física de caminos, carreteras y puentes de jurisdicción estatal, ubicándose dos pasos de vehículos con "daños muy fuertes".

Describió que el más afectado se localiza en el camino de carretera 57 al municipio de Villa de Arista, cuyo infraestructura se encuentra en proceso de revisión para determinar si se demuele y reconstruye, o pilotear y recursar.

"Estamos trabajando en eso; en pasos y dejar mientras unos pasos nuevos para todo el transporte de carga que ahorita es temporada de cosecha en la región, ya que es una actividad productiva muy importante", añadió.

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El funcionario estatal dijo que desde febrero pasado, la institución se encuentra concentrada en municipios de la zona huasteca, a fin de atender desasolve de cunetas y pasos de agua.

Exteriorizó que la JEC mantendrá seguimiento en las cuatro regiones del estado, dado que se esperan más precipitaciones en próximas fechas, sobre todo, para liberar caminos, restablecerlos o cualquier intervención necesaria.

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