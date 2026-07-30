Conflictos jurídicos impiden la vivienda en Mexquitic

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MEXQUITIC DE CARMONA.- Sin ser autoridad demandada, la alcaldía de Mexquitic de Carmona fijó medidas cautelares en contra de más de 4,000 compradores de terrenos o viviendas de diversos fraccionamientos, a suspender toda serie de trámites territoriales, sin que se le haya llamado a juicio para ese efecto, informó el abogado Martín Arredondo.

En el juicio de amparo registrado bajo el número 1038/2026-V, donde el Juzgado Cuarto de Distrito concede una suspensión de plano a favor de la comunidad agraria del poblado San Marcos Carmona hasta en tanto se resuelva de fondo un litigio de tierras, el juzgado ordenó al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito.