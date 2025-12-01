Congreso analiza medidas contra regidores de Villa de Pozos

El Congreso del Estado de San Luis Potosí se prepara para analizar de manera formal posibles medidas legales y administrativas en contra de los regidores de oposición del Concejo Municipal de Villa de Pozos, quienes aprobaron de manera anticipada un bono navideño cercano a los 200 mil pesos, decisión que posteriormente fue revertida por la Comisión de Hacienda. El tema escaló a nivel legislativo por considerarse un acto irregular y contrario al principio de austeridad con el que debe conducirse toda administración pública.

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, confirmó que esta semana el Poder Legislativo sostendrá reuniones internas para determinar el procedimiento a seguir.

Aseguró que se revisará el caso desde el marco legal, político y social, pues lo ocurrido excede los límites éticos en el ejercicio de un cargo público.

La ruta de revisión tomará formalidad durante diciembre. Además, Gámez Macías informó que este asunto será integrado como un punto de análisis directo para conocer si existen elementos de fiscalización que ameriten intervención inmediata.

Sin embargo, el diputado también hizo un llamado a los integrantes del Concejo Municipal a conducirse con orden, legalidad y responsabilidad, recordando que la población está atenta al desempeño del nuevo municipio.