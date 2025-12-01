logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Fotogalería

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Congreso analiza medidas contra regidores de Villa de Pozos

El diputado local del PVEM, Luis Fernando Gámez Macías, condena el manejo irresponsable de recursos públicos

Por Samuel Moreno

Diciembre 01, 2025 11:24 a.m.
A
Luis Fernando Gámez Macías / Foto: Pulso

Luis Fernando Gámez Macías / Foto: Pulso

El Congreso del Estado de San Luis Potosí se prepara para analizar de manera formal posibles medidas legales y administrativas en contra de los regidores de oposición del Concejo Municipal de Villa de Pozos, quienes aprobaron de manera anticipada un bono navideño cercano a los 200 mil pesos, decisión que posteriormente fue revertida por la Comisión de Hacienda. El tema escaló a nivel legislativo por considerarse un acto irregular y contrario al principio de austeridad con el que debe conducirse toda administración pública.

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, confirmó que esta semana el Poder Legislativo sostendrá reuniones internas para determinar el procedimiento a seguir.

Aseguró que se revisará el caso desde el marco legal, político y social, pues lo ocurrido excede los límites éticos en el ejercicio de un cargo público. 

La ruta de revisión tomará formalidad durante diciembre. Además, Gámez Macías informó que este asunto será integrado como un punto de análisis directo para conocer si existen elementos de fiscalización que ameriten intervención inmediata.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, el diputado también hizo un llamado a los integrantes del Concejo Municipal a conducirse con orden, legalidad y responsabilidad, recordando que la población está atenta al desempeño del nuevo municipio.

LEA TAMBIÉN

Denuncian campaña vs. la oposición

Concejeros responsabilizan a Patricia Aradillas de lo que pueda sucederles

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Congreso analiza medidas contra regidores de Villa de Pozos
Congreso analiza medidas contra regidores de Villa de Pozos

Congreso analiza medidas contra regidores de Villa de Pozos

SLP

Samuel Moreno

El diputado local del PVEM, Luis Fernando Gámez Macías, condena el manejo irresponsable de recursos públicos

Toman Telesecundaria en Soledad; exigen atención de SEGE
Toman Telesecundaria en Soledad; exigen atención de SEGE

Toman Telesecundaria en Soledad; exigen atención de SEGE

SLP

Flor Martínez

Un antiguo tanque de agua colindante desprende malos olores, denuncian

Frente frío 17 trae heladas a SLP desde la madrugada
Frente frío 17 trae heladas a SLP desde la madrugada

Frente frío 17 trae heladas a SLP desde la madrugada

SLP

Redacción

Prevén mínimas de 9°C en la capital y tuberías congeladas en el Altiplano; PC emite recomendaciones urgentes

Perros sueltos, una amenaza en Satélite
Perros sueltos, una amenaza en Satélite

Perros sueltos, una amenaza en Satélite

SLP

Leonel Mora

Habitantes del complejo habitacional piden mayor regulación