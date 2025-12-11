Congreso aprueba paquete económico 2026 con recorte a la UASLP

El Congreso del Estado aprobó el Paquete Económico 2026, que define los ingresos y el ejercicio del gasto público para el próximo año, en una sesión marcada por modificaciones a diversas áreas y por la abstención de una legisladora que cuestionó la forma en que se repartieron recursos para instituciones educativas.

La Ley de Ingresos establece una proyección de 70 mil 461 millones de pesos, equivalente a un crecimiento del 7.47% respecto de 2025. Los recursos provienen de lo previsto en la Ley de Hacienda estatal, el Código Fiscal y disposiciones federales.

El dictamen también incorpora cambios normativos, como la actualización de costos en servicios del Registro Civil, ajustes para limitar la gratuidad de placas a vehículos adquiridos dentro del estado y la inclusión de un cobro por reproducción digital o fotostática de documentos. Además, se aprobaron reformas al Código Fiscal que obligan a los contribuyentes a mantener actualizados sus medios de contacto en el Buzón Fiscal del Estado.

En materia de egresos, el presupuesto mantiene criterios de austeridad e incluye una reorientación de 300 millones de pesos hacia los Servicios de Salud. Para la UASLP se definió una asignación estatal de 320 millones, mientras que el Consejo Estatal Electoral recibirá 25 millones adicionales para iniciar el proceso 2027. La Fiscalía especializada en desaparición forzada contará con una reserva de 4.6 millones.

Durante la votación, la diputada Nancy Jeanine García de Morena se abstuvo de respaldar el Presupuesto de Egresos. Sostuvo que existen disparidades en la asignación para instituciones educativas y afirmó que los incrementos no coinciden con la información que ella posee. Consideró que la distribución del gasto no es equitativa, por lo que decidió separar su voto del resto del dictamen económico.