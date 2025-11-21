logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Fotogalería

Coronación de Fátima Bosch en Miss Universo Tailandia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Congreso cita al rector para aclarar presupuesto de la UASLP

El Poder Legislativo formalizó la invitación a Alejandro Zermeño para revisar temas presupuestales en sede legislativa.

Por Pulso Online

Noviembre 21, 2025 02:31 p.m.
A
Congreso cita al rector para aclarar presupuesto de la UASLP

La Comisión de Hacienda del Estado envió este viernes una invitación oficial al rector de la UASLPAlejandro Zermeño Guerra, para sostener una reunión de trabajo la próxima semana en el Poder Legislativo, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)diputado Héctor Serrano Cortés.

El legislador explicó que la disposición del rector a dialogar con diputadas y diputados es bienvenida, pero recordó que el análisis presupuestal y los asuntos institucionales deben realizarse en la sede legislativa, no en instalaciones universitarias.

“El Congreso del Estado es un poder. Tenemos protocolos y procedimientos para que las reuniones tengan un efecto verdaderamente jurídico”, señaló Serrano.

Agregó que los temas relacionados con el presupuesto y las inquietudes de la comunidad universitaria deben tratarse “en la casa del pueblo”, bajo las formalidades que exige una reunión institucional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Serrano también respondió a los señalamientos sobre presuntos errores legislativos en el presupuesto 2025 que habrían afectado a la UASLP. Dijo que el Congreso sólo puede actuar con información completa sobre las gestiones y necesidades de cada institución:

“Adivinos no somos. Necesitamos conocer a fondo las rutas que buscan los actores de la vida pública del estado”, indicó.

En ese sentido, reiteró que la reunión —propuesta para el próximo jueves— permitirá revisar con claridad si existen temas relacionados con la Federación, proyecciones presupuestales y, sobre todo, cualquier asunto que requiera transparentarse.

Afirmó además que el encuentro debe ser totalmente público, con medios presentes, para evitar especulaciones y “dimes y diretes”.

“No es una agresión pedir transparencia. Son recursos públicos. Me quedo con la satisfacción de que el rector tiene disposición al diálogo”, concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Congreso cita al rector para aclarar presupuesto de la UASLP
Congreso cita al rector para aclarar presupuesto de la UASLP

Congreso cita al rector para aclarar presupuesto de la UASLP

SLP

Pulso Online

El Poder Legislativo formalizó la invitación a Alejandro Zermeño para revisar temas presupuestales en sede legislativa.

Colectivos piden más inclusión educativa y laboral para personas con discapacidad y autismo en SLP
Colectivos piden más inclusión educativa y laboral para personas con discapacidad y autismo en SLP

Colectivos piden más inclusión educativa y laboral para personas con discapacidad y autismo en SLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Asociaciones llaman a capacitar a universidades y centros de trabajo para aplicar ajustes razonables y crear entornos accesibles

Detectan cuatro tiraderos clandestinos en Villa de Pozos
Detectan cuatro tiraderos clandestinos en Villa de Pozos

Detectan cuatro tiraderos clandestinos en Villa de Pozos

SLP

Samuel Moreno

El municipio investiga el origen de los desechos y coordina operativos para frenar la práctica

Villa de Pozos revisa seguridad y operación de servicios básicos
Villa de Pozos revisa seguridad y operación de servicios básicos

Villa de Pozos revisa seguridad y operación de servicios básicos

SLP

Samuel Moreno

Coordinan acciones con GCE mientras el municipio opera pipas por desabasto