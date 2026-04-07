Congreso inicia 2026 más opaco
Ciudadanos Observando denuncia que no presenta información de egresos
La organización civil Ciudadanos Observando (CO) denunció que el Congreso del Estado de San Luis Potosí inició 2026 en un contexto de opacidad, al incumplir de manera reiterada con la publicación oportuna de información sobre el uso de recursos públicos.
Ciudadanos Observando denuncia opacidad en Congreso de San Luis Potosí
A través de un posicionamiento, la agrupación señaló que, pese a la crisis registrada en octubre del año pasado por la omisión de datos obligatorios en materia de transparencia, el Poder Legislativo no ha corregido estas prácticas.
Recordó que en aquel momento, el diputado del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés, asumió el compromiso de garantizar la difusión mensual de egresos y percepciones del personal, lo cual —afirmaron— no se ha cumplido.
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Responsabilidad y exigencias a autoridades del Congreso
La organización sostuvo que durante los primeros tres meses del año, enero, febrero y marzo, el Congreso ha incumplido deliberadamente con esta obligación legal, lo que calificó como un engaño a la ciudadanía y una muestra de falta de voluntad para rendir cuentas.
Asimismo, responsabilizó directamente al coordinador de Finanzas, Enrique Ortiz, quien —indicaron— fue designado por el diputado de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, de no transparentar la información sobre los egresos. Señalan que, pese a lo que consideran una gestión deficiente, el funcionario permanece en el cargo sin sanción alguna.
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Ante este panorama, Ciudadanos Observando exigió la destitución inmediata del responsable de Finanzas y llamó a la presidenta de la Comisión de Transparencia, la diputada del Partido del Trabajo, Diana Ruelas Gaitán, a asumir su responsabilidad para garantizar el cumplimiento de la Ley Estatal de Transparencia dentro del Congreso local.
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