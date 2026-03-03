Congreso inicia nuevo proceso de consultas ordenadas por la Corte

El Congreso del Estado tiene menos de 20 días para presentar el nuevo protocolo de las consultas que fueron anuladas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara repetir el proceso por vicios en su realización.

El nuevo ejercicio podría implicar un gasto adicional de entre 8 y 9 millones de pesos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, informó que el plazo se definió tras una reunión con la Corte, en la que participaron también la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, asesores legislativos y diputados.

En ese encuentro se les instruyó formalizar avances y precisar la metodología para evitar una nueva impugnación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Congreso buscó que el Ceepac organizara la consulta para garantizar un mecanismo "equilibrado y equitativo"; sin embargo, el organismo notificó mediante oficio —dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina— que no está en condiciones de asumir esa responsabilidad.

Con ello, el Poder Legislativo deberá encargarse directamente de un procedimiento que ya fue invalidado una vez.

Serrano reconoció que la consulta anterior costó cerca de 9 millones de pesos, destinados a la integración de un equipo técnico-operativo y a la logística del proceso.

Señaló que el impacto presupuestal ya fue planteado ante la Secretaría de Finanzas y advirtió que el cumplimiento de la sentencia es "impostergable".

LEA TAMBIÉN Ceepac no cuenta con atribuciones legales para consultas El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, no intervendrá en la realización de las consultas que mantiene pendientes el Congreso del Estado, al no contar con atribuciones legales para ...

El nuevo proceso incluye dos consultas: una en materia de discapacidad, considerada menos compleja, y otra vinculada con la Ley Indígena, que demandará mayores cuidados para ajustarse estrictamente a los parámetros legales.

Aunque la Corte citó el ejemplo del caso de Michoacán, donde el órgano electoral sí organizará un ejercicio de consulta, en San Luis Potosí el Ceepac se mantendrá al margen, dejando al Congreso la carga política, técnica y financiera de rehacer el procedimiento bajo supervisión judicial.