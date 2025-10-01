Congreso y UASLP chocan por autonomía

El Congreso decidirá hoy si la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) deberá, por ley, garantizar que la Rectoría y las direcciones de facultades se repartan de forma paritaria entre hombres y mujeres, con al menos la mitad de sus órganos de gobierno ocupados por ellas.

El Pleno discutirá el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación. Fue presentado por la diputada del Partido del Trabajo Jacquelinn Jáuregui y plantea que los cargos de Rectoría y direcciones se alternen entre un hombre y una mujer, salvo en caso de reelección.

La Consejería Jurídica del Estado avaló la reforma, sin objeciones de fondo. Con ello, el Congreso busca armonizar la Ley Orgánica de la UASLP con la Constitución local, que desde 2024 ya obliga a aplicar medidas de paridad en la universidad.

Sin embargo, el rector Alejandro Zermeño Guerra expresó su opocisión en respuesta a la solicitud de la Comisión de Educación, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la sesión de hoy. En ella, el rector advirtió que la medida invade la autonomía prevista en el artículo 3º de la Constitución federal y en la Ley General de Educación Superior. Dijo que cualquier modificación a la Ley Orgánica debe pasar por una consulta previa, libre e informada a la comunidad universitaria, con aval expreso del Consejo Directivo Universitario. "Legislar sin ese procedimiento menoscaba las facultades esenciales del autogobierno universitario", advirtió.

En entrevista aparte, Zermeño precisó que la universidad no tiene objeción en que la próxima persona en la Rectoría sea mujer.

Pero subrayó que el fondo es la autonomía, ya que la Ley Orgánica publicada en 2022 establece que cualquier reforma debe consultarse con la comunidad universitaria.

"No podemos negar que sea mujer (la próxima persona en ocupar la Rectoría), pero la decisión corresponde a la institución", recalcó.

De aprobarse este jueves, la paridad quedará escrita en la Ley Orgánica de la UASLP y regirá en los siguientes procesos internos. No obstante, se anticipa un litigio político y jurídico, pues la institución podría impugnar la medida por considerarla una violación a su autonomía.