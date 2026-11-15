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Conoció a su violador a través de Facebook

Por Rubén Pacheco

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Conoció a su violador a través de Facebook
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      Una mujer joven, residente del municipio de Matehuala, conoció recientemente a un hombre mediante Facebook, con quien acordó una cita, sin embargo, en determinado momento la violó y la agredió con un arma blanca.

      Así lo informó María Manuela García Cázares titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien confirmó que el Ministerio Público ya inició una carpeta de investigación por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violación.

      Describió que luego de conocer al sujeto por la red social, ella decidió salir con él, comenzaron a platicar y después él le propuso sostener relaciones sexuales; sin embargo, se negó y como respuesta la violó y le infirió una herida en el cuello con un arma blanca.

      La fiscal general precisó que la Policía de Investigación (PDI) ya se encuentra en la búsqueda del imputado, cuya labor es compleja dado que la joven dijo desconocer su nombre y lugar de origen.

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      "Ocurrió en días pasados con una chica que incluso fue lesionada con arma blanca en el cuello y fue violada. La chica está hospitalizada y su estado de salud se reporta como estable", concluyó.

      Del total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual documentados en la entidad, entre enero y septiembre del 2026, el 27 por ciento corresponde a violación simple, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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