Consigue SLP sede de campeonato charro por tercera ocasión

San Luis Potosí albergará el LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro del 17 de octubre al 9 de noviembre de 2026, que se realizará en la Arena Potosí, según lo confirmó la Federación Mexicana de Charrería (FMCh).

El anuncio se hizo durante la Asamblea General Ordinaria de la Federación, celebrada en Aguascalientes en el marco del LXXXI Campeonato Nacional, y encabezada por el presidente de la FMCh, Salvador Barajas del Toro, y su Comité Directivo.

En el evento, el Secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, Jesús Salvador González Martínez, presentó la solicitud formal en representación del gobierno estatal.

San Luis Potosí ya había sido sede del Campeonato Nacional en 2023 y 2024.

De acuerdo con el artículo 155, fracción III, del Estatuto de la Federación, una misma sede no puede albergar el evento antes de transcurridos cuatro años desde su última edición. Además, la sede debe definirse con un mínimo de dos años de anticipación durante la Asamblea General Ordinaria.

Durante la misma Asamblea, la representación de Zacatecas también solicitó ser sede del evento.

En la votación final, San Luis Potosí obtuvo 26 votos a favor frente a 14 sufragios de Zacatecas, consolidando su elección como sede del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026.