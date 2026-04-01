Contamina arsénico casi toda la ZM

Prácticamente toda la Zona Metropolitana de la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos se ubica también en las zonas con concentraciones peligrosas para la salud de arsénico y flúor en el acuífero, de acuerdo a un estudio del Grupo Universitario del Agua (GUA).

De acuerdo a los Avances de la agenda Hídrica 2025, revelado este mes, determinó las condiciones hidrogeológicas que favorecen las concentraciones elevadas de estos minerales, además del uranio, que también fue detectado en el muestreo realizado.

Este incluyó la toma de 409 muestras de agua, 35 superficiales, 36 de agua somera y 336 recabadas en aguas ubicadas a una profundidad de 250 metros o más.

Los mapas que acompañan al estudio muestran que el área con concentraciones superiores a los 10 microgramos de arsénico por litro ocupa prácticamente a toda la capital, desde el cruce entre el libramiento periférico y la carretera a Zacatecas, al norte, hasta La Pila, en el sur.

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Resalta que la "mancha" de arsénico en el acuífero bordea la Sierra de San Miguelito y la zona sur de la capital.

La zona afectada incluye el municipio de Pozos, además de la cabecera y la parte sur de Soledad.

Se libran de ella una parte del norte rural de la capital, aunque una zona en el norte, en donde se ubica la comunidad de Cándido Navarro, también presenta amplias concentraciones del metal venenoso.

Las distribuciones de más de 1 miligramo de flúor en el agua revisada tienen una distribución similar, aunque de una superficie menor. Sin embargo, las zonas poniente y sur siguen estando dentro de la zona de riesgo.

El estudio concluye que "el agua subterránea de la zona metropolitana no es potable y recomienda un tratamiento de ósmosis inversa para eliminar los elementos nocivos antes de distribuirla entre la población."