Contaminación ambiental, problema "multifactorial"

Luego de que un investigador de la UASLP advirtiera que hasta el 90% de los días del año se registra algún nivel de contaminación en la zona metropolitana de la capital potosina, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, afirmó que se trata de un problema "multifactorial" que no puede atenderse únicamente desde el ámbito legislativo.

La legisladora señaló que la contaminación atmosférica involucra distintas aristas, entre ellas la actividad ciudadana, la movilidad urbana y fenómenos como los incendios registrados en la capital, tanto los de gran magnitud como los de menor escala, los cuales —dijo— han contribuido al deterioro de la calidad del aire.

Martínez Vázquez sostuvo que la Comisión que encabeza se mantiene atenta a la problemática y ha impulsado exhortos relacionados con los incendios urbanos, al considerar que estos eventos inciden directamente en los niveles de contaminación que se registran en distintos momentos del día.

En su posicionamiento, la diputada también defendió los mecanismos de monitoreo ambiental, al señalar que la calidad del aire es supervisada por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) mediante equipo que cumple con la normatividad oficial y cuyos datos, aseguró, pueden consultarse en tiempo real. Bajo ese argumento, sostuvo que la condición del aire puede considerarse "razonablemente buena" en términos generales, aunque reconoció variaciones en horas pico.

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La legisladora añadió que factores como la carga vehicular y las condiciones meteorológicas —particularmente la falta de viento— influyen en la concentración de contaminantes, por lo que llamó a reducir el uso del automóvil y optar por el transporte público como medida de mitigación.

Finalmente, Martínez Vázquez subrayó que el tema no solo debe verse desde la óptica del monitoreo ambiental, sino también desde la concientización social, al insistir en que la zona metropolitana "es la casa de todos" y que su cuidado requiere participación ciudadana, además de la eventual implementación de nuevas políticas públicas y ajustes legislativos en materia ambiental.