Ariadna Montiel frena candidaturas polémicas en Morena para 2027

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel rechazó que Jorge "El Travieso" Arce, Enrique Inzunza Cázarez y Saúl Monreal Ávila sean próximos a enlistarse en sus filas para algún puesto en el 2027.

Durante una conferencia de prensa, Montiel dio declaraciones sobre los rumores y afirmaciones que se han mencionado respecto a los aspirantes para contender por alguna gubernatura.

¿Por qué Ariadna Montiel rechaza la candidatura de "El Travieso" Arce?

"El Travieso" Arce

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En el caso del exboxeador, "El Travieso" Arce, la representante de Morena se dijo en contra de su nombramiento para alguna candidatura por sus acusaciones y pasado político, pero resaltó que la decisión queda en manos de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, a cargo de Citlalli Hernández.

"Mi opinión, como parte de la Comisión de Elecciones, es que no se acepte su candidatura por parte de Morena. Mi postura como presidenta de Morena es que no debe aceptarse no solo por su postura política, sino por sus acciones previas", dijo Montiel Reyes.

En el 2024, Arce contendió para ser diputado federal de la mano del PAN, además de lanzar acusaciones contra Morena por ser un "narco partido".

Además, en el 2016, tras una pelea de box en California, Estados Unidos, "El Travieso" fue detenido por acusaciones de abuso sexual. Según algunos reportes, pagó 25 mil dólares para su libertad, unos días después, se informó que la fiscalía del condado de Orange no presentó cargos formales, por lo que no hubo acusación formal de la fiscalía y el caso se cerró.

El anterior partidario de Acción Nacional, apareció en un video el pasado 14 de mayo, junto a Diana Karina Barreras, diputada federal, afirmando que trabajarían codo a codo desde Morena para ganar las elecciones de 2027, en Sonora.

Morena y el rechazo al nepotismo en Zacatecas

Saúl Monreal Ávila

Por otro lado, la dirigente descartó que el senador Saúl Monreal Ávila fuera contendiente a la gubernatura de Zacatecas, debido a que la entidad es gobernada por su hermano David Monreal.

"Se ha dicho con mucha claridad que no podrán participar, en Morena, familiares que quieran transmitir el poder de un cargo que se tiene a otro. Eso en Morena no va a pasar", garantizó la dirigente guinda en conferencia de prensa.

Asimismo, dejó en claro que el partido guinda no tolerará el nepotismo en las candidaturas, comparándolo con una "vieja práctica" del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El actual senador ha reiterado en diversas ocasiones su deseo por contender por Zacatecas y aseguró que seguirá buscando el puesto si es que el pueblo lo desea.

"Yo voy hasta donde ustedes quieren que vaya. Que no haya temores, porque no hay ni debe haber ningún lineamiento ni estatuto que esté por encima de la voluntad del pueblo. Por eso hoy les respondo con claridad: vamos a agotar el proceso interno del partido", dijo en una conferencia realizada el 8 de febrero.

Criterios de Morena para candidaturas en Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez

El jueves pasado, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa, Edgar Barraza Castillo, aseguró que en caso de que Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gamez Mendivil, ambos acusados por nexos con el narco, desean contender por la gubernatura, podrían hacerlo.

El representante de Morena en Sinaloa explicó que en caso de que ambos cumplan con los requisitos de la convocatoria, podrían participar como candidatos para las próximas elecciones del 2027 en Sinaloa.

Este lunes, Ariadna Montiel rechazó que el senador Inzunza se convierta en candidato debido a que todos los postulantes deben tener "una trayectoria intachable".

Aclaró que ella no cuenta con ningún conocimiento de que ambos tengan aspiraciones para competir por el puesto de gobernador.

"Yo no tengo conocimiento de que ellos hayan manifestado interés, entonces, también vamos poniendo las cosas en orden. Si no quieren participar, ¿por qué ponerlo a discusión? (...) Lo que sí les reitero es que no vamos a aceptar candidatos que tengan mala reputación. Nuestros candidatos deben ser intachables", afirmó.