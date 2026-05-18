Mantiene el STJE dos salas para atender asuntos penales
Sala mixta se suma a otras dos instancias para atender casos civiles y dos se mantendrán recibiendo causas penales
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado indicó que tras la determinación de que su Quinta Sala deje de recibir asuntos penales para enfocarse sólo en casos de carácter civil, sigue contando con dos salas para tramitar causas penales.
En un comunicado, el PJE indicó que cuenta con dos salas especializadas en materia penal para resolver las apelaciones, toda vez que desde el lunes, la Quinta Sala modificó su competencia para atender únicamente asuntos en materias civil, familiar y mercantil.
Así mismo, los asuntos penales que atendía la Quinta Sala cuando funcionaba con carácter mixto, se conservarán para continuar con su tramitación, resolución, conclusión y archivo definitivo.
Revela estudio que la titular del STJE, es poco conocida
Bajo, el nivel de aprobación de la magistrada presidenta
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