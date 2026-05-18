Estados Unidos extiende prórroga para importar petróleo ruso

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos otorgará una prórroga de 30 días para que los países puedan importar petróleo ruso que ya se encuentra cargado en buques en altamar, una medida que tiene como objetivo reducir la escasez de suministro de crudo provocada por la guerra con Irán, anunció el secretario del Tesoro Scott Bessent el lunes.

Prórroga para importación de petróleo ruso en Estados Unidos

El anuncio supone un nuevo cambio en la postura de un gobierno que ya había anunciado previamente que reanudaría sus sanciones sobre el petróleo ruso. La exención temporal, dada a conocer a principios de marzo, se renovó por primera vez en abril, apenas dos días después de que Bessent aseguró que no tenía planes de extender el alivio de las sanciones.

La más reciente prórroga por 30 días se produce después de que Bessent declaró a The Associated Press que la exención de las sanciones al petróleo ruso llegaría a su fin, un claro ejemplo de los persistentes desafíos económicos a nivel global provocados por la guerra con Irán, en momentos en que la escasez ha provocado un aumento en los precios y frenado el crecimiento.

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Impacto económico y consideraciones de la prórroga

Bessent aseguró que la extensión ayudaría a las naciones más pobres que necesitan petróleo debido a que China ya no tendría la misma capacidad de "acumular petróleo a precio de descuento" procedente de Rusia. Pero existen riesgos, ya que levantar temporalmente las sanciones le permitiría a Rusia financiar su guerra contra Ucrania.

"Esta extensión proporcionará flexibilidad adicional, y trabajaremos con estas naciones para otorgar permisos específicos según sea necesario", indicó Bessent en redes sociales.