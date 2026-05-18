Tiroteo en mezquita de San Diego deja tres muertos y dos adolescentes armados

SAN DIEGO (AP) — Dos adolescentes armados abrieron fuego el lunes en una mezquita de San Diego, donde mataron a tres hombres antes de quitarse la vida a pocas cuadras del lugar, informó la policía, en lo que se investiga como un crimen de odio.

Acciones de la autoridad

No hubo una amenaza específica en contra del Centro Islámico de San Diego, pero las autoridades encontraron evidencia de que los sospechosos participaron en una "retórica generalizada de odio", dijo el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl. Se negó a dar más detalles, pero afirmó que en los próximos días se conocerán las "circunstancias que llevaron a esto".

Uno de los adolescentes ya era buscado por la policía antes del ataque, después de que su madre se puso en contacto con las autoridades para informar que su hijo se había escapado de casa y tenía miedo de que tuviera pensamientos suicidas, relató Wahl. Faltaban armas en la casa y el vehículo de la madre había desaparecido, añadió el jefe policial.

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La búsqueda cobró aún más urgencia cuando la policía se enteró de que iba vestido con ropa de camuflaje y estaba acompañado por un conocido —detalles que no se esperan de alguien que esté a punto de quitarse la vida, destacó.

La policía comenzó a emplear toda la tecnología a su disposición para localizar a los jóvenes de 17 y 18 años, incluidos lectores automáticos de matrículas. El departamento envió agentes a un centro comercial cerca de donde el auto había sido rastreado por la policía, y se alertó a una escuela en donde al menos uno de los sospechosos había estudiado, dijo Wahl.

Los agentes entrevistaban a la madre sobre los lugares en donde los jóvenes pudieran estar cuando recibieron reportes de un tiroteo en la mezquita.

Impacto en la comunidad

Entre los muertos había un guardia de seguridad de la mezquita, quien, según la policía, "desempeñó un papel fundamental" para evitar que el ataque fuera "mucho peor", explicó Wahl.

"Es justo decir que sus acciones fueron heroicas", dijo el jefe en una conferencia de prensa. "Sin duda salvó vidas este día".

El tiroteo ocurrió en el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado de San Diego. El recinto se ubica a unos 14 kilómetros (9 millas) al norte del centro de San Diego.

El campus incluye la Escuela Al Rashid, que según el sitio web ofrece cursos de idioma árabe, estudios islámicos y el Corán para estudiantes de 5 años en adelante.

La policía respondió menos de cuatro minutos después de recibir el reporte, señaló Wahl. Cuando llegaban, se escucharon detonaciones a pocas cuadras del lugar, donde se disparó contra un jardinero que resultó ileso. Los atacantes fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo detenido en medio de un camino cercano, dijo.

Imágenes de televisión tomadas desde el aire mostraban a más de una docena de niños tomados de la mano siendo guiados fuera del estacionamiento del centro, que estaba rodeado por decenas de vehículos policiales. La mezquita se encuentra en un vecindario residencial y de centros comerciales con restaurantes y mercados de Oriente Medio.

Padres de familia recibieron instrucciones para que fueran a recoger a sus hijos a un área cercana.

El director de la mezquita, el imán Taha Hassane, afirmó que es "extremadamente indignante atacar un lugar de culto".

"Todos los lugares de culto en nuestra hermosa ciudad deberían estar protegidos siempre", añadió.

Agregó que el centro se enfocaba en las relaciones interreligiosas y en la construcción de comunidad, y que un grupo de no musulmanes había recorrido la mezquita horas antes para aprender sobre el islam.

El sitio web dice que su misión es no sólo servir a la población musulmana sino también "trabajar con la comunidad en general para servir a los menos afortunados, educar y mejorar nuestra nación". Allí se realizan cinco oraciones diarias, y la mezquita trabaja con otras organizaciones y personas de todas las religiones en causas sociales.

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, uno de los grupos de derechos civiles y defensa de los musulmanes más grandes de Estados Unidos, condenó el tiroteo.

"Nadie debería temer por su seguridad mientras asiste a las oraciones o estudia en una escuela primaria", dijo la directora ejecutiva de CAIR-San Diego, Tazheen Nizam, en un comunicado. "Estamos trabajando para saber más de este incidente y alentamos a todos a mantener a esta comunidad en sus oraciones".