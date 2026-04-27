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Continúa onda de calor en SLP; la Huasteca llegará a 44°C

Calor extremo, lluvias por la tarde y riesgo de incendios en las cuatro regiones

Por Redacción

Abril 27, 2026 07:51 a.m.
A
Continúa onda de calor en SLP; la Huasteca llegará a 44°C

San Luis Potosí seguirá bajo una onda de calor que no da tregua. Este lunes, las temperaturas se disparan en todo el estado y el ambiente seco mantiene latente el riesgo de incendios, aunque por la tarde podrían presentarse lluvias y tormentas eléctricas.

La Huasteca será la más golpeada, con hasta 44 grados, mientras que la Zona Media alcanzará los 41. En el Altiplano se esperan 37 grados y en la Zona Centro el termómetro llegará a los 35.

Protección Civil advierte que el calor seguirá en los próximos días, por lo que el llamado es claro: evitar el sol en horas pico, tomar suficiente agua y no confiarse, sobre todo con menores y adultos mayores.

El contraste vendrá por la tarde, con lluvias dispersas que podrían acompañarse de actividad eléctrica, sin que eso signifique un descenso real en las temperaturas.

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Además, las condiciones actuales favorecen incendios tanto forestales como urbanos, por lo que piden extremar precauciones.

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