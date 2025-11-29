Continúa rescate de Parque de Morales: Azuara

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que el Parque de Morales se encuentra en un proceso de recuperación ambiental, sustentado principalmente en un amplio programa de reforestación y en nuevas prácticas de manejo de arbolado.

Azuara detalló que aún permanecen entre tres y cuatro árboles con riesgo de caída, principalmente en el pasillo central, donde representan un potencial peligro para corredores y para las actividades que se realizan en esa zona. Dijo que ya instruyó al guardabosques del parque a retirar contrapesos y avanzar en las intervenciones necesarias para disminuir riesgos.

El funcionario explicó que, cuando un ejemplar cae dentro del Parque de Morales, no necesariamente se retira, ya que en un ecosistema boscoso el tronco en descomposición continúa brindando beneficios ambientales: sirve como hábitat para insectos, aves, hongos y bacterias, además de enriquecer el suelo.

Subrayó que no es el mismo criterio que se aplica en avenidas o zonas urbanas, donde los árboles caídos pueden obstruir el paso o representar un riesgo, por lo que en esos casos sí se retiran de inmediato.

Azuara afirmó que durante la actual administración se han sembrado más de 10 mil árboles solo en el Parque de Morales, con especies endémicas como huizaches y mezquites, además de plantas adaptadas al ecosistema local. Destacó que algunos de estos ejemplares ya muestran crecimiento significativo, aunque reconoció que ciertas especies requieren procesos más lentos de adaptación.

El director explicó que entre el 80 y 90 por ciento de los árboles secos en el parque son eucaliptos, ejemplares viejos y poco adecuados para el entorno urbano, que además enfrentaron el impacto de la sequía prolongada. Muchos de ellos ya cumplieron su ciclo de vida; otros presentan sequedad en la copa, pero todavía generan rebrotes, por lo que no se retiran automáticamente.

Azuara reiteró que especies como el eucalipto o el pirul "no son adecuadas" para la ciudad, y llamó a la ciudadanía a consultar a Parques y Jardines antes de sembrar árboles en banquetas o frentes de casa.

Para mejorar los criterios de manejo arbóreo, trabajadores de Servicios Municipales han recibido dos o tres capacitaciones especializadas y se contemplan tres más el próximo año.

Azuara indicó que estos conocimientos permiten determinar qué árboles deben retirarse, cuáles pueden recuperarse y cuáles se mantendrán como parte del ecosistema.