Continúan labores por incendios en Cerritos y Guadalcázar
Más de 80 personas participan en el combate; en Mexquitic, ya fue controlado en su totalidad
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó este sábado que las labores de combate a incendios forestales se mantienen en diversas zonas de la entidad.
A temprana hora, reporta, cuadrillas conformadas por SEDENA, CEPC, PC Municipal y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), continuaron con trabajos para controlar un incendio en Estación Montaña, en Cerritos, además de San Carlos en Guadalcázar.
En Estación Montaña, se desplegó un estado de fuerza de 23 personas por parte de CONAFOR; 5 de CEPC; 5 de PCM; 11 de SEDENA y 25 voluntarios.
En San Carlos fueron son 5 elementos de PCE; 18 de CONAFOR y 14 brigadistas de Guadalcázar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Confirmó que por la noche de este viernes, también se atendió un incendio forestal en el cerro de Damián Carmona, en Mexquitic, que fue controlado en su totalidad.
Se mantienen activos incendios en tres municipios
Hasta la noche del viernes, las labores se realizaban en coordinación con autoridades municipales y la Conafor
no te pierdas estas noticias
Continúan labores por incendios en Cerritos y Guadalcázar
Pulso Online
Más de 80 personas participan en el combate; en Mexquitic, ya fue controlado en su totalidad
Cuenta 'Voz y Dignidad' mil 530 desaparecidos entre 2025 y 2026
Ana Paula Vázquez
Edith Pérez sostuvo que la exigencia a Gobierno ha sido garantizar recursos y personal exclusivo para la investigación
Presionan al PRI finiquitos y multas: Rojo Zavaleta
Ana Paula Vázquez
Seis procesos laborales activos y acuerdos conciliatorios marcan la situación laboral