Continúan labores por incendios en Cerritos y Guadalcázar

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó este sábado que las labores de combate a incendios forestales se mantienen en diversas zonas de la entidad.

A temprana hora, reporta, cuadrillas conformadas por SEDENA, CEPC, PC Municipal y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), continuaron con trabajos para controlar un incendio en Estación Montaña, en Cerritos, además de San Carlos en Guadalcázar.

En Estación Montaña, se desplegó un estado de fuerza de 23 personas por parte de CONAFOR; 5 de CEPC; 5 de PCM; 11 de SEDENA y 25 voluntarios.

En San Carlos fueron son 5 elementos de PCE; 18 de CONAFOR y 14 brigadistas de Guadalcázar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Confirmó que por la noche de este viernes, también se atendió un incendio forestal en el cerro de Damián Carmona, en Mexquitic, que fue controlado en su totalidad.