logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CODE&PLAY

Fotogalería

CODE&PLAY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Liga MX: Los partidos de la jornada 7 este sábado

Por El Universal

Febrero 21, 2026 09:26 a.m.
A
Liga MX: Los partidos de la jornada 7 este sábado

Este sábado continúa la actividad de la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con cinco partidos atractivos, en los que destaca el choque entre dos grandes como Cruz Azul y Chivas, en un duelo de serios candidatos al título.
La jornada sabatina comienza con el choque entre Atlas y San Luis en el estadio Jalisco y al terminar, se llevarán a cabo dos encuentros al mismo tiempo.
León será anfitrión de un golpeado Santos Laguna, mientras que Necaxa recibirá en el estadio Victoria al bicampeón Toluca.
Más tarde, el partido de la jornada. En el estadio Cuauhtémoc, la Máquina y el Rebaño protagonizarán un nuevo clásico con tintes de final adelantada. Afortunadamente para los amantes del futbol, se transmitirá por televisión abierta.
Finalmente, los Xolos de Tijuana cierran el sábado contra los Cañoneros.
A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la jornada 7?
Atlas vs Atlético de San Luis
· Hora: 17:00 horas
· Transmisión: ViX
León vs Santos Laguna
· Hora: 19:00 horas
· Transmisión: FOX
Necaxa vs Toluca
· Hora: 19:00 horas
· Transmisión: Claro Sports, TV Azteca
Cruz Azul vs Chivas
· Hora: 21:05 horas
· Transmisión: Canal 5 y TUDN
Tijuana vs Mazatlán
· Hora: 23:10 horas
· Transmisión: FOX

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Liga MX: Los partidos de la jornada 7 este sábado
Liga MX: Los partidos de la jornada 7 este sábado

Liga MX: Los partidos de la jornada 7 este sábado

SLP

El Universal

Williams vive noche histórica con Wizards
Williams vive noche histórica con Wizards

Williams vive noche histórica con Wizards

SLP

AP

Greenwood falla un penalti y Marsella pierde ante el Brest
Greenwood falla un penalti y Marsella pierde ante el Brest

Greenwood falla un penalti y Marsella pierde ante el Brest

SLP

AP

Noruega gana su 17mo. oro
Noruega gana su 17mo. oro

Noruega gana su 17mo. oro

SLP

PULSO

Rompe récord dorado en unos Juegos Olímpicos de Invierno