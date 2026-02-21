Liga MX: Los partidos de la jornada 7 este sábado

Este sábado continúa la actividad de la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con cinco partidos atractivos, en los que destaca el choque entre dos grandes como Cruz Azul y Chivas, en un duelo de serios candidatos al título.

La jornada sabatina comienza con el choque entre Atlas y San Luis en el estadio Jalisco y al terminar, se llevarán a cabo dos encuentros al mismo tiempo.

León será anfitrión de un golpeado Santos Laguna, mientras que Necaxa recibirá en el estadio Victoria al bicampeón Toluca.

Más tarde, el partido de la jornada. En el estadio Cuauhtémoc, la Máquina y el Rebaño protagonizarán un nuevo clásico con tintes de final adelantada. Afortunadamente para los amantes del futbol, se transmitirá por televisión abierta.

Finalmente, los Xolos de Tijuana cierran el sábado contra los Cañoneros.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.



¿Cuándo y dónde ver en vivo la jornada 7?

Atlas vs Atlético de San Luis

· Hora: 17:00 horas

· Transmisión: ViX

León vs Santos Laguna

· Hora: 19:00 horas

· Transmisión: FOX

Necaxa vs Toluca

· Hora: 19:00 horas

· Transmisión: Claro Sports, TV Azteca

Cruz Azul vs Chivas

· Hora: 21:05 horas

· Transmisión: Canal 5 y TUDN

Tijuana vs Mazatlán

· Hora: 23:10 horas

· Transmisión: FOX