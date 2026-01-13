Continúan mínimas de hasta 1°C en SLP
Recomiendan abrigarse bien con varias capas de ropa (método "cebolla")
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el Frente frío 27 traerá temperaturas mínimas de hasta 1°C en algunas zonas del estado.
Señaló que las temperaturas máximas serán de 19ºC en zona centro y de 20°C en zona huasteca.
En contraste, las temperaturas mínimas rondarán los 1°C en zona centro y 4°C zona altiplano.
RECOMENDACIONES:
En Casa:
· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").
· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.
· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.
Para tu Salud:
· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.
· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
· Evita cambios bruscos de temperatura.
En caso de emergencia, llama al 911.
Reporta CEPC mínimas de -1°C en Catorce y Salinas
En la capital potosina y Soledad se registraron 2°C, dijo la corporación
