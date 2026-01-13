logo pulso
Continúan mínimas de hasta 1°C en SLP

Recomiendan abrigarse bien con varias capas de ropa (método "cebolla")

Por Redacción

Enero 13, 2026 10:18 a.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el Frente frío 27 traerá temperaturas mínimas de hasta 1°C en algunas zonas del estado.

Señaló que las temperaturas máximas serán de 19ºC en zona centro y de 20°C en zona huasteca.

En contraste, las temperaturas mínimas rondarán los 1°C en zona centro y 4°C zona altiplano.

RECOMENDACIONES:

En Casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

Para tu Salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

En caso de emergencia, llama al 911.

