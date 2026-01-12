logo pulso
Reporta CEPC mínimas de -1°C en Catorce y Salinas

En la capital potosina y Soledad se registraron 2°C, dijo la corporación

Por Redacción

Enero 12, 2026 12:42 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

El director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Mauricio Ordaz Flores, informó que se mantiene el monitoreo permanente ante el descenso de temperaturas provocado por el Frente Frío 27 y su masa de aire ártico.

Al amanecer de este lunes, se registraron valores gélidos en diversas zonas de la entidad, según informó. 

Las temperaturas más bajas se registraron en Catorce y Salinas con mínimas de -1°C a 0°C (Sensación térmica de hasta -4°C).

En Villa de Ramos se registraron 2°C; en la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez amanecieron a 2°C.

Informó que las brigadas permanecen activas para brindar apoyo a la población en situación de vulnerabilidad

