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Convocan a integrar el Consejo del Agua

Por Samuel Moreno

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A

El Poder Ejecutivo del Estado emitió la convocatoria pública para la integración del Consejo Técnico Consultivo del Agua de San Luis Potosí, un órgano especializado que tendrá como función principal apoyar la planeación, ejecución y control de la política hídrica estatal.

De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado, podrán participar instituciones de investigación, universidades, colegios de profesionistas y asociaciones de empresas prestadoras de servicios, quienes deberán designar a un representante propietario y un suplente para formar parte del Consejo.

Entre los requisitos establecidos, se solicita a los interesados acreditar su constitución legal, presentar documentación que valide su representación y demostrar experiencia o vinculación con temas hídricos, además de manifestar formalmente su interés en integrarse a este órgano consultivo.

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