Convocan a manifestación en San Lázaro contra reforma a Ley de Aguas

Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) anunció para el martes próximo 1 una manifestación en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los organizadores buscan que los diputados den marcha atrás a las reformas al artículo 123 de la Ley General de Aguas Nacionales que criminaliza el transporte de agua en pipas.

Raúl Torres Mendoza, consejero nacional, informó que en la protesta se involucraron más de 600 piperos, quienes podrían verse afectados por la reforma que los criminaliza por movilizar agua a zonas donde se necesita.

Explicaron que esa reforma podría crear un grave problema social, porque finalmente la gente depende de la distribución de agua en pipas y si no le llega, las autoridades serán las primeras en tener que rendir cuentas.

Francisco Ávalos González, representante de piperos de AMOTAC, explicó que generarán una movilización para pedir a que se les deje trabajar y que la reforma que los criminaliza no sea aplicada.

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