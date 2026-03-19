logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Fotogalería

TARDE DE INTENSA ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Convocan a manifestación en San Lázaro contra reforma a Ley de Aguas

Afectaría a más de 600 piperos que distribuyen agua en zonas necesitadas, señalan

Por Martín Rodríguez

Marzo 19, 2026 11:34 a.m.
A
Convocan a manifestación en San Lázaro contra reforma a Ley de Aguas

Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) anunció para el martes próximo 1 una manifestación en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los organizadores buscan que los diputados den marcha atrás a las reformas al artículo 123 de la Ley General de Aguas Nacionales que criminaliza el transporte de agua en pipas.

Raúl Torres Mendoza, consejero nacional, informó que en la protesta se involucraron más de 600 piperos, quienes podrían verse afectados por la reforma que los criminaliza por movilizar agua a zonas donde se necesita.

Explicaron que esa reforma podría crear un grave problema social, porque finalmente la gente depende de la distribución de agua en pipas y si no le llega, las autoridades serán las primeras en tener que rendir cuentas.

Francisco Ávalos González, representante de piperos de AMOTAC, explicó que generarán una movilización para pedir a que se les deje trabajar y que la reforma que los criminaliza no sea aplicada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Denuncia la AMOTAC robos en la Zona Industrial

Asaltantes van sobre productos alimenticios, dice dirigente

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Convocan a manifestación en San Lázaro contra reforma a Ley de Aguas
Convocan a manifestación en San Lázaro contra reforma a Ley de Aguas

Convocan a manifestación en San Lázaro contra reforma a Ley de Aguas

SLP

Martín Rodríguez

Afectaría a más de 600 piperos que distribuyen agua en zonas necesitadas, señalan

Incendio forestal en Ciudad del Maíz con 80% de control
Incendio forestal en Ciudad del Maíz con 80% de control

Incendio forestal en Ciudad del Maíz con 80% de control

SLP

Redacción

Más de 120 brigadistas combaten el fuego en Francia Chica

Activan alerta sanitaria en SLP por gusano barrenador
Activan alerta sanitaria en SLP por gusano barrenador

Activan alerta sanitaria en SLP por gusano barrenador

SLP

Redacción

Autoridades intensifican acciones en la Huasteca y zona Media ante riesgo de miasis en humanos y animales

Díaz Infante Ocejo, encargada de despacho de Cruz Roja en SLP
Díaz Infante Ocejo, encargada de despacho de Cruz Roja en SLP

Díaz Infante Ocejo, encargada de despacho de Cruz Roja en SLP

SLP

PULSO

Es Licenciada en Derecho, empresaria y promotora social