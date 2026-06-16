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Corporaciones criminalizan a los jóvenes: López Torres

Diputada de Morena se solidariza con la activista

Por Samuel Moreno

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Corporaciones criminalizan a los jóvenes: López Torres
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      La detención de la abogada y defensora de derechos humanos Celia García Valdivieso por parte de elementos de la Policía Municipal de la capital volvió a poner sobre la mesa los cuestionamientos sobre los protocolos de actuación de las corporaciones de seguridad. Ante este hecho, la diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, expresó su solidaridad con la activista y consideró que el caso refleja problemas persistentes en materia de capacitación policial y respeto a los derechos humanos.

      La legisladora recordó que García Valdivieso fue detenida cuando intentaba conocer los motivos por los que un joven era asegurado al salir de un retiro espiritual. Señaló que conoce a la defensora por su trayectoria en la promoción y protección de los derechos humanos, por lo que lamentó que terminara involucrada en una situación que, dijo, generó preocupación entre diversos sectores de la sociedad.

      López Torres también criticó las reacciones de quienes justificaron la detención bajo el argumento de que la activista se entrometió en un asunto ajeno.

      La diputada afirmó que los hechos exhiben la necesidad de fortalecer la capacitación de las corporaciones policiacas, particularmente en materia de derechos humanos y procedimientos de detención. Señaló que aún existen prácticas que derivan en aseguramientos basados en prejuicios o apariencias, lo que, advirtió, contribuye a la criminalización de jóvenes y de personas que ejercen labores de defensa social.

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      Respecto a una posible intervención del Congreso del Estado, López Torres reconoció que existen mecanismos para revisar el marco normativo y promover mejores condiciones para la protección de los derechos humanos.

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