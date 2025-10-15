Cortázar Ruiz niega corrupción y arremete contra Galindo

El exdirector de Protección Civil de la capital, Adrián Cortázar Ruiz, negó a través de sus redes sociales las acusaciones de corrupción que derivaron en su separación del cargo, y aseguró contar con documentación que respalda su actuación al frente de la dependencia.

Calificó como "completamente falsas" las versiones difundidas por el Ayuntamiento sobre presuntos actos indebidos.

"Tengo las pruebas y los documentos que muestran todo lo contrario", afirmó, al asegurar que desde la misma alcaldía se solicitaban "apoyos" para otorgar vistos buenos a establecimientos que no cumplían con los requisitos legales.

El exfuncionario señaló casos específicos, como el de una guardería que habría presentado documentación falsa y el de una empresa alemana que durante años manejó azufre sin contar con un programa interno de Protección Civil ni certificaciones de seguridad eléctrica. Según dijo, ambos expedientes fueron informados a las autoridades municipales sin que se aplicaran las sanciones correspondientes.

"Nunca se pidió dinero a nadie, solo se les pedía que cumplieran con los trámites", afirmó Cortázar, quien defendió que durante su gestión se revisaron a fondo los contenidos de los programas de Protección Civil, algo que según dijo antes no se hacía.

De igual forma, acusó que la Dirección de Comercio solicitaba a Protección Civil trámites para la apertura de casinos, bares, restaurantes, negocios familiares, los cuales afirmó se encuentran documentados, "me queda claro que el alcalde quiere vender a la ciudadanía la imagen del luchador contra la corrupción que empiece en comercio".

Asimismo, denunció condiciones precarias dentro de la dirección, como la falta de personal capacitado, vehículos en mal estado y ausencia de uniformes o área jurídica, y aseguró haber pagado de su propio dinero reparaciones y llantas para las ambulancias.

Cortázar pidió ejercer su derecho de réplica y retó a cualquier persona que lo acuse de haber solicitado dinero a presentar pruebas. "Ya basta de querer engañar y manchar mi nombre y mi trabajo", concluyó.

Su postura surge luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó sobre la separación de Cortázar y otros funcionarios de Protección Civil, tras recibir diversas quejas y denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción en la dependencia.