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El Ayuntamiento de San Luis Potosí no proporcionó una cifra global sobre el costo de los informes de gobierno del alcalde Enrique Galindo Ceballos realizados entre 2022 y 2026, pues en respuesta a una solicitud de información, remitió a la Plataforma Estatal de Transparencia (PET), donde los gastos están dispersos en distintos apartados y deben rastrearse por año y concepto, debido a que no existe una clasificación específica que permita identificar las erogaciones relacionadas con estos eventos.

Respuesta de la Tesorería Municipal

De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información con folio 240474426000668, la Tesorería Municipal informó que, tras revisar sus archivos físicos y digitales, localizó los registros de pagos de la administración en el portal de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP). Sin embargo, no entregó un desglose que permita conocer cuánto dinero se destinó a la organización de cada uno de los cinco informes ni el gasto acumulado durante el periodo.

Por su parte, la Dirección de Ingresos declaró que no cuenta con registros de patrocinios, aportaciones de particulares u otros mecanismos de financiamiento externo para estos eventos. Argumentó que la producción y realización de los informes corresponde a otras áreas operativas del Ayuntamiento, por lo que no administra ni concentra la información contable relacionada con su organización.

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Gastos en difusión y publicidad

La Tesorería también señaló que el volumen de expedientes físicos acumulados entre 2022 y 2026 impide proporcionar una reproducción completa de la documentación.

En cuanto a los gastos de difusión, publicidad y promoción, el Ayuntamiento indicó que deben buscarse en los registros de la fracción XXIX del artículo 84 de la legislación estatal de transparencia, específicamente en el formato LTAIPSLP84XXIXB, correspondiente a las erogaciones por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad. No obstante, estos archivos también concentran miles de pagos sin distinguir cuáles estuvieron relacionados con los informes de gobierno, por lo que la información disponible no permite establecer cuánto costaron los eventos organizados durante los cinco años.