Covid, "choque tecnológico" para maestros

La pandemia trajo un choque tecnológico a maestros universitarios que tienen hasta 30 años de docencia presencial y deberán aprender, con urgencia, nuevas tecnologías para impartir clase a distancia.

Claudia Elena Pesina Sifuentes, jefa de la División de Informática, de la UASLP, explicó: "Hay profesores que tienen 20 o 30 años dando clase, y que como profesores no se nos había obligado, ni nada nos había generado una necesidad como la de ahora".

Agregó: "El choque tecnológico que hemos tenido, no ha sido nada más para los profesores, los no nativos digitales como nosotros, hemos tenido que emigrar desde no tener internet, hasta ahora un sistema en el que nuestros mismos hijos nos enseñan cómo manejar de manera más adecuada y eficiente toda la tecnología".

La funcionaria universitaria afirmó que "esto nos ha funcionado muy bien, la experiencia que tengo muy cercana es con algunos profesores que tienen 30 años dando clase; se les enseña, se les capacita, se les dice cuáles son los objetivos".