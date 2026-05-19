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Creará V. de Pozos su propio Atlas de Riesgos

Por Leonel Mora

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
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Creará V. de Pozos su propio Atlas de Riesgos

La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos ya trabaja en la creación de un Atlas de Riesgos propio, aunque, de momento, sigue utilizando el atlas del municipio de la capital, en el cual se incluyen zonas de riesgo como los fraccionamientos inundables y asentamientos cercanos a cauces naturales.

De acuerdo con el titular de la dependencia municipal, Miguel Ángel Llanas Texon, se tiene el objetivo de "contar con una herramienta actualizada que permita identificar con mayor precisión las zonas vulnerables y fortalecer las acciones de prevención y atención ante cualquier contingencia".

Mientras se concluye el proceso técnico y administrativo para contar con un atlas de riesgos propio, las autoridades municipales continúan basándose en el atlas del municipio de San Luis Potosí, documento que sirve como referencia para coordinar acciones de protección civil y atender cualquier situación que pudiera significar un riesgo para la población.

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