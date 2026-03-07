logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Crisis financiera en Interapas, por adeudos estatal y federal: EGC

El alcalde de la capital señaló que esos recursos rebasan los 400 millones de pesos

Por Rolando Morales

Marzo 07, 2026 12:00 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

El alcalde de Enrique Galindo Ceballos afirmó que los problemas financieros que enfrenta el Interapas no se deben a ajustes administrativos internos, sino principalmente a la falta de recursos federales y a un proceso pendiente de compensación financiera con el Gobierno del Estado.

El edil explicó que, tras una revisión realizada por la Junta de Gobierno del organismo, se determinó mantener los salarios, sueldos, compensaciones y prestaciones dentro de rangos normales para cargos de esa responsabilidad. Indicó que, aunque el encargado del despacho realizó algunos ajustes nominales en compensaciones, horarios y salarios con el objetivo de enviar una señal de orden administrativo, dichas medidas no están relacionadas con el problema financiero del organismo.

Galindo Ceballos señaló que uno de los factores que afectaron las finanzas del Interapas fue la falta de un recurso federal que normalmente llega entre enero y febrero. Detalló que el año pasado dicho apoyo estaba previsto para diciembre, pero no se recibió, por lo que el organismo tuvo que cubrir ese gasto con recursos propios.

LEA TAMBIÉN

Interapas desmiente a Gámez Macías sobre sus oficinas en Soledad

El organismo rechazó las acusaciones del diputado sobre despidos y cierre de la sede

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Precisó que este monto representaba entre 75 y 95 millones de pesos, lo que generó un impacto directo en las finanzas del organismo operador del agua.

A ello se suma, dijo, un proceso pendiente de compensación de cuentas entre el Interapas y el Gobierno del Estado que no se ha realizado en los últimos cuatro años. Explicó que actualmente existe un saldo aproximado de entre 380 y 400 millones de pesos que debe ser conciliado entre ambas partes.

El alcalde detalló que tanto el organismo como el gobierno estatal mantienen adeudos recíprocos, por lo que es necesario realizar un proceso de compensación para determinar cuánto corresponde pagar a cada parte.

Finalmente, aseguró que las cuentas del Interapas son revisadas por una Junta de Gobierno integrada por los tres alcaldes de la zona metropolitana, representantes de la sociedad civil, regidores, síndicos y el director de la Comisión Estatal del Agua, lo que, dijo, garantiza un ejercicio de transparencia en el manejo de los recursos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clausuran Sodimac y Soriana en Plaza El Paseo
Clausuran Sodimac y Soriana en Plaza El Paseo

Clausuran Sodimac y Soriana en Plaza El Paseo

SLP

Redacción

Autoridades municipales colocaron sellos de clausura tras detectar que ambos establecimientos presuntamente operaban sin la licencia de funcionamiento

Crisis financiera en Interapas, por adeudos estatal y federal: EGC
Crisis financiera en Interapas, por adeudos estatal y federal: EGC

Crisis financiera en Interapas, por adeudos estatal y federal: EGC

SLP

Rolando Morales

El alcalde de la capital señaló que esos recursos rebasan los 400 millones de pesos

UASLP atiende nueva denuncia por acoso sexual
UASLP atiende nueva denuncia por acoso sexual

UASLP atiende nueva denuncia por acoso sexual

SLP

Rubén Pacheco

Norma, señaló que ya presentó querella ante la FGE contra un docente

Cede el frío, pero continúa probabilidad de lluvia
Cede el frío, pero continúa probabilidad de lluvia

Cede el frío, pero continúa probabilidad de lluvia

SLP

Pulso Online

Pide CEPC extremar precauciones al realizar actividades en exteriores