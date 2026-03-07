Crisis financiera en Interapas, por adeudos estatal y federal: EGC

El alcalde de Enrique Galindo Ceballos afirmó que los problemas financieros que enfrenta el Interapas no se deben a ajustes administrativos internos, sino principalmente a la falta de recursos federales y a un proceso pendiente de compensación financiera con el Gobierno del Estado.

El edil explicó que, tras una revisión realizada por la Junta de Gobierno del organismo, se determinó mantener los salarios, sueldos, compensaciones y prestaciones dentro de rangos normales para cargos de esa responsabilidad. Indicó que, aunque el encargado del despacho realizó algunos ajustes nominales en compensaciones, horarios y salarios con el objetivo de enviar una señal de orden administrativo, dichas medidas no están relacionadas con el problema financiero del organismo.

Galindo Ceballos señaló que uno de los factores que afectaron las finanzas del Interapas fue la falta de un recurso federal que normalmente llega entre enero y febrero. Detalló que el año pasado dicho apoyo estaba previsto para diciembre, pero no se recibió, por lo que el organismo tuvo que cubrir ese gasto con recursos propios.

Precisó que este monto representaba entre 75 y 95 millones de pesos, lo que generó un impacto directo en las finanzas del organismo operador del agua.

A ello se suma, dijo, un proceso pendiente de compensación de cuentas entre el Interapas y el Gobierno del Estado que no se ha realizado en los últimos cuatro años. Explicó que actualmente existe un saldo aproximado de entre 380 y 400 millones de pesos que debe ser conciliado entre ambas partes.

El alcalde detalló que tanto el organismo como el gobierno estatal mantienen adeudos recíprocos, por lo que es necesario realizar un proceso de compensación para determinar cuánto corresponde pagar a cada parte.

Finalmente, aseguró que las cuentas del Interapas son revisadas por una Junta de Gobierno integrada por los tres alcaldes de la zona metropolitana, representantes de la sociedad civil, regidores, síndicos y el director de la Comisión Estatal del Agua, lo que, dijo, garantiza un ejercicio de transparencia en el manejo de los recursos.