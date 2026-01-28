logo pulso
Critica Gallardo que regidores "anden de vacaciones" en Europa

El gobernador consideró que fue un gasto innecesario el viaje a la FITUR

Por Rubén Pacheco

Enero 28, 2026 02:57 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Luego que varios regidores capitalinos de diferentes partidos políticos viajaron a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid, España, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, consideró que fue un gasto innecesario llevar al viaje oficial a los ediles.

Pese a la crítica manifestada, el mandatario estatal reconoció que es decisión del presidente municipal haber optado por viajar acompañado por los regidores.

Después de acudir a la presentación de vuelos del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga (AIPA), propuso que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sancione al edil Gustavo Jesús Mercado Garay, integrante de la bancada oficial.

Gallardo Cardona recriminó que no es posible que los representantes populares "anden de vacaciones" en Europa, en lugar de atender las exigencias y necesidades de la población capitalina.

"No tendría por qué. Para mí es un gasto innecesario para el pueblo de San Luis Potosí, que traigan a los regidores viajando. Es decisión de los alcaldes. No quiero centralizar el tema en ningún alcalde, ni en ningún regidor", remató.

Defiende Enrique Galindo presencia de regidores en la FITUR

Justifica que su asistencia tuvo un bajo impacto

