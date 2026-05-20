Cuadruplica BMW índice de solicitudes de empleo

Cuando BMW participa en las ferias del empleo, se ha llegado el caso de que se triplica o cuadruplica el índice de solicitudes de aspirantes a ingresar con respecto a las plazas disponibles y eso lo convierte en la empresa que domina el índice de solicitudes de ingreso, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado (Styps) Crisógono Sánchez Lara.

Dijo que hay una tendencia a que la planta BMW tenga la oportunidad de elegir los mejores perfiles para ocupar las plazas, porque se convirtió en una empresa muy atractiva, lo que ha permitido que abunden las solicitudes de aquellos que acuden a las convocatorias para ocupar una plaza en la línea de ensamble de vehículos.

Agregó que BMW no tiene problema alguno para contratar gente, y eso se ve en cada una de las ferias del empleo, donde la cantidad de solicitantes para las plazas disponibles puede triplicar la del resto de los oferentes.

Recordó que la empresa tiene muy buenas prestaciones para sus trabajadores y la gente busca lo que está mejor, donde más pueda ganar y estar mejor.

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Admitió que por ahora no se sabe exactamente cuántas plazas será abiertas para la operación definitiva de la línea de ensamble de baterías de alto voltaje que servirán para equipar el automóvil iX3 (Neue Klasse)

Dijo que mantienen comunicación directa y permanente con los directivos de la planta, a tal grado que mantienen información en tiempo real sobre el cierre de negociaciones del sindicato para conseguir los incrementos salariales de 2026.

"De verdad que en la planta se portaron muy bien porque hubo muy buena respuesta".