logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FESTIVAL DEL ASADO"

Fotogalería

"FESTIVAL DEL ASADO"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cuadruplica BMW índice de solicitudes de empleo

Por Martín Rodríguez

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A

Cuando BMW participa en las ferias del empleo, se ha llegado el caso de que se triplica o cuadruplica el índice de solicitudes de aspirantes a ingresar con respecto a las plazas disponibles y eso lo convierte en la empresa que domina el índice de solicitudes de ingreso, informó el secretario del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado (Styps) Crisógono Sánchez Lara.

Dijo que hay una tendencia a que la planta BMW tenga la oportunidad de elegir los mejores perfiles para ocupar las plazas, porque se convirtió en una empresa muy atractiva, lo que ha permitido que abunden las solicitudes de aquellos que acuden a las convocatorias para ocupar una plaza en la línea de ensamble de vehículos. 

Agregó que BMW no tiene problema alguno para contratar gente, y eso se ve en cada una de las ferias del empleo, donde la cantidad de solicitantes para las plazas disponibles puede triplicar la del resto de los oferentes. 

Recordó que la empresa tiene muy buenas prestaciones para sus trabajadores y la gente busca lo que está mejor, donde más pueda ganar y estar mejor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Admitió que por ahora no se sabe exactamente cuántas plazas será abiertas para la operación definitiva de la línea de ensamble de baterías de alto voltaje que servirán para equipar el automóvil iX3 (Neue Klasse)

Dijo que mantienen comunicación directa y permanente con los directivos de la planta, a tal grado que mantienen información en tiempo real sobre el cierre de negociaciones del sindicato para conseguir los incrementos salariales de 2026. 

"De verdad que en la planta se portaron muy bien porque hubo muy buena respuesta".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Bomberos anuncian megacompra histórica de insumos
    Bomberos anuncian megacompra histórica de insumos

    Bomberos anuncian megacompra histórica de insumos

    SLP

    Martín Rodríguez

    Eduardo Moreno Vellido informó que la compra incluye máscaras, motosierras y uniformes para el personal.

    EEUU pone en cuarentena a dos pasajeros de crucero por hantavirus
    EEUU pone en cuarentena a dos pasajeros de crucero por hantavirus

    EEUU pone en cuarentena a dos pasajeros de crucero por hantavirus

    SLP

    AP

    La OMS reporta 11 casos de hantavirus vinculados a un crucero en EEUU, con tres fallecimientos confirmados.

    PRI de SLP pide cancelar registro a Morena por narcopartido
    PRI de SLP pide cancelar registro a Morena por narcopartido

    PRI de SLP pide cancelar registro a Morena por "narcopartido"

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El tricolor presentó el expediente ante autoridades electorales locales y federales

    SLP cae un lugar en Índice de Paz 2026
    SLP cae un lugar en Índice de Paz 2026

    SLP cae un lugar en Índice de Paz 2026

    SLP

    Agencias

    No obstante, se mantiene entre las ocho entidades a la mitad del ranking