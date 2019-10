Dan ultimátum de un mes a brazos viales

El Poder Ejecutivo del estado puso un ultimátum a la Junta Estatal de Caminos (JEC) para la entrega de las obras de modernización del distribuidor vial Benito Juárez, la cual tendrá que estar lista a más tardar el 30 de noviembre, así lo aseguró Marcos Rosales Vega, encargado del despacho de la dependencia.

En entrevista, el funcionario dijo que ese es el plazo estipulado por el mandatario estatal, Juan Manuel Carreras López, quien no desea que exista más desfasamiento en estos trabajos y aseguró que no es responsabilidad del gobierno estatal que no haya suficiencia presupuestal para la obra, sino de la empresa.

"Sólo falta concluir una parte de la libranza y detalles de la superestructura", señaló el funcionario entrevistado.

Rosales Vega mencionó que en la parte de la estructura de la obra, faltan algunas trabes, para posteriormente realizar el pavimentando o asfaltado.

El funcionario estatal descartó que la lentitud en esa obra, sea por la falta de recursos, ya que asegura existe una planeación adecuada y un desarrollo efectivo de la misma. "Todo trabajo que se va ejecutando, se va estimando y se paga sobre un precio unitario de obra terminada", aseveró.

El funcionario indicó que los recursos se han liberado oportunamente y se ha cumplido el trámite de estimaciones, para lo que falta de la obra, "pero no ha sido problema de Gobierno del Estado de que no tenga suficiencia presupuestal la empresa".

Con relación al amparo interpuesto por los empresarios gasolineros, inconformes porque una estructura del brazo del distribuidor pasará por ese punto, Rosales Vega indicó que eso no interfiere en la ejecución de la obra, pero que sin embargo, existen situaciones que se tienen que llevar a efecto, por lo que estarán dialogando con esos empresarios a fin de llegar a un acuerdo o esperar al dictamen del juzgado.