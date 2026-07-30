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Dante Alan Carreón busca ser candidato

Se inscribió en la capital; Pozos aún no es considerado por Acción Nacional

Por Ana Paula Vázquez

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
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Dante Alan Carreón busca ser candidato
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      Dante Alan Carreón Sandoval, exconcejal regidor de Villa de Pozos, informó que se registró en la plataforma del Partido Acción Nacional (PAN) por la capital potosina para participar en el proceso interno de selección de coordinaciones municipales, debido a que Villa de Pozos aún no aparece habilitada como opción. Aclara que buscará representar al PAN en ese municipio rumbo al proceso electoral de 2027.

      El panista señaló que la ausencia de Villa de Pozos en la plataforma obedece a que se trata de un municipio de reciente creación; sin embargo, sostuvo que el proceso electoral sí se llevará a cabo y que los habitantes podrán elegir por primera vez a sus autoridades municipales.

      Indicó que será el Comité Ejecutivo Nacional del PAN el encargado de definir las coordinaciones municipales, decisión que, afirmó, dará certeza al proceso interno. 

      Añadió que espera que, una vez concluido el periodo de registros, se conozca la totalidad de los perfiles interesados en participar por Villa de Pozos.

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      Sobre el escenario político rumbo a la elección municipal, el exconcejal sostuvo que las reglas establecidas por el PAN si ofrecen condiciones de equidad para los participantes. "A mí me parece que hay piso parejo, o sea, todos tienen las mismas posibilidades, ¿no? Porque aquí lo que se busca es justamente defender los intereses del municipio, entonces ahí tiene que ver mucho el trabajo y la capacidad que pueda tener cada participante", concluyó.

      Carreón Sandoval dejó de ser concejal regidor de Villa de Pozos en diciembre pasado, luego de que el Congreso destituyera de manera colectiva a la totalidad de los integrantes del Concejo Municipal a finales 

      de 2025. 

      La decisión se dio en medio de disputas políticas internas, cuestionamientos por la falta de transparencia en el manejo del presupuesto y señalamientos por la aprobación de bonos para las y los propios integrantes del órgano de gobierno.

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