De la GCE, el mando policiaco de 5 municipios

En la actualidad, en más de cinco municipios se han enviado mandos policiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) para que asuman las direcciones de la Policía Municipal, no tanto por cuestiones de mayor confianza, sino hasta en tanto contratan a nuevos liderazgos policiales certificados, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Describió que Zaragoza, Soledad de Graciano Sánchez, Tierra Nueva, Villa de Pozos, algunos ayuntamientos de la región Altiplano y recientemente Tamazunchale, son los municipios donde las funciones de seguridad las asumió un elemento de la corporación estatal.

Rememoró que el pasado fin de semana tomó posesión Ricardo Amer Rodríguez como director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamazunchale, en sustitución de Christian Alejandro N., detenido recientemente por posesión de drogas y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

"Es de la Guardia Civil Estatal. Viaja para allá con un equipo de la Guardia Civil Estatal y hemos reforzado, fortalecido el trabajo de la Guardia Civil con personal que viaja de aquí de la zona metropolitana y se está rotando cada dos semanas", comentó.

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Justificó que los nombramientos buscan generar mayor fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública municipales, mientras los gobiernos locales certifican oficiales y eligen a la o el nuevo director de seguridad pública.

"Algunos ya iniciaron cursos, por ejemplo, Pozos daba nota hoy que más de 20 elementos de la Guardia Civil Municipal de Pozos se están agregando a la capacitación, mediante la academia para que cumplan con todos los requisitos", concluyó.