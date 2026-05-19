De los Santos Anaya lidera preferencias para la alcaldía

El hijo del exgobernador Marcelo de los Santos Fraga, Marcelo de los Santos Anaya, encabeza las preferencias ciudadanas rumbo a la elección por la Presidencia Municipal de San Luis Potosí capital en 2027, de acuerdo con un ejercicio realizado por el Consejo Empresarial Potosino (CEP) y respondido por 840 personas.

Según los resultados difundidos por el organismo, De los Santos Anaya obtuvo el 45.2 por ciento de las preferencias, seguido por Juan Carlos Valladares, del PVEM, con 26.2 por ciento. En tercer sitio se ubicó la opción "Ninguno", con 21.4 por ciento, mientras que Verónica Rodríguez alcanzó 10.7 por ciento y Rubén Guajardo 7.1 por ciento. Los perfiles de Movimiento Ciudadano registraron porcentajes mínimos.

El sondeo fue difundido a través de redes sociales y compartido entre organismos empresariales, universidades, medios de comunicación y grupos ciudadanos, con el objetivo de medir la percepción pública sobre los perfiles que actualmente son mencionados al interior de los partidos políticos rumbo al proceso electoral de 2027. La encuesta también reveló que la principal preocupación de la ciudadanía en la capital potosina continúa siendo la seguridad, problemática señalada por el 54.8 por ciento de los participantes. Le siguieron movilidad y tráfico, con 46.4 por ciento, así como el tema del agua, con 42.9 por ciento. Además, el Consejo Empresarial Potosino sostuvo que el ejercicio "no tiene fines partidistas" y busca incentivar la participación democrática e involucrar a la población en la discusión pública sobre el futuro político de la capital potosina.