Deberá el Congreso resolver sustitución de Arreola Mallol

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El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) sostuvo que la sustitución de una diputación de representación proporcional, cuya suplencia no pueda asumir el cargo, debe respetar el género con el que fue electa la curul, aunque reconoció que revisará si existen precedentes jurisdiccionales que permitan una interpretación distinta.

El consejero electoral Juan Manuel Ramírez García, explicó que el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado establece que, una vez declarada la vacante y ante la negativa o imposibilidad del suplente para asumir el cargo, corresponde llamar a la siguiente persona registrada en la lista de representación proporcional del partido político correspondiente.

Sin embargo, indicó que ese procedimiento debe realizarse respetando el género de la diputación originalmente asignada, criterio que también encuentra sustento en el artículo 50 de la Constitución Política del Estado.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que una mujer ocupe una diputación originalmente asignada a un hombre, cuando ella sea la siguiente en la lista plurinominal, Ramírez García respondió que, conforme a la legislación vigente, el llamado correspondería a un hombre. No obstante, precisó que verificará si la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido algún precedente que permita una excepción a ese criterio.

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"En teoría no infringe nada si se llama a un hombre porque así lo establece la propia Ley Electoral", señaló el consejero. Agregó que se revisará si existe alguna resolución que establezca la posibilidad de convocar a una mujer para sustituir una vacante ocupada originalmente por un hombre, aunque consideró, que el supuesto inverso —que un hombre sustituya una diputación asignada a una mujer— no sería procedente.

Las declaraciones de Ramírez García, se dieron tras la negativa de Armando Navarro Tapia de asumir la diputación local que dejó vacante el diputado con licencia Carlos Arreola Mallol, lo que abrió la discusión sobre quién deberá ocupar la curul de representación proporcional de Morena.

En ese contexto, la siguiente posición en la lista corresponde a Ana María de la Cruz Olvera.