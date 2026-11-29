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Entre el 2016 y el 2026, el estado de San Luis Potosí, registró una tendencia decreciente en el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

No obstante, entre el tercer trimestre del 2025 y el tercero del 2026, la pobreza laboral disminuyó 8.7 puntos porcentuales, pues pasó de 43.5 a 34.8 por ciento, de acuerdo con el reporte de Pobreza Multidimensional (PM).

Subrayó que, en el último periodo trimestral se observó una reducción de 0.7 puntos porcentuales al pasar de 35.5 por ciento en el segundo trimestre de 2026 a 34.8 por ciento en el tercer trimestre de 2026.

Sobresalió como el máximo de la serie para la entidad, desde 2016 a la fecha, fue de 54.0 % (que se alcanzó en el segundo trimestre de 2016), mientras que el mínimo fue de 32.9 % (que se registró en el primer trimestre de 2024).

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Argumentó que los resultados de la PL se asocian a los cambios del ingreso laboral per cápita, la suma del ingreso laboral mensual de las personas ocupadas del hogar, dividida entre el número de personas que lo conforman—.

Es decir, del primer trimestre de 2016 y el tercero de 2026, el ingreso laboral per cápita o por persona pasó de 2 mil 063.11 a 3 mil 272.11 pesos, equivalente a un aumento de mil 209 pesos o un alza del 59 por ciento.