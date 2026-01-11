Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

El Gobierno del Estado avanza en el proceso de ampliación de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal, luego de que ya fue decretada la correspondiente al municipio de Villa Hidalgo y se encuentran en desarrollo los trabajos técnicos para al menos cuatro zonas más, informó la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz.

La funcionaria explicó que el área natural de Villa Hidalgo ya cuenta con estatus oficial de protección, luego de que el decreto fue impulsado a solicitud de la presidencia municipal y de habitantes de la región, quienes plantearon la necesidad de conservar el entorno natural del municipio.

Indicó que, de manera paralela, la Segam continúa con los estudios técnicos, ambientales y jurídicos necesarios para concretar nuevos decretos durante el presente año, con el objetivo de fortalecer la conservación de ecosistemas estratégicos en distintas regiones del estado.

Detalló que actualmente se trabaja en zonas ubicadas en los municipios de Alaquines, Tanlajas y Tamazunchale, las cuales, una vez concluidos los procesos correspondientes, se sumarían a la superficie ya protegida en Villa Hidalgo.

Mendoza Díaz precisó que por ahora no se cuenta con la delimitación exacta de las superficies que abarcarán estas áreas, debido a que los estudios continúan en etapa de análisis, aunque reiteró que la meta del gobierno estatal es que los decretos puedan emitirse a lo largo de este año.

Señaló que la ampliación de las áreas naturales protegidas busca preservar la biodiversidad, ordenar el aprovechamiento de los recursos naturales y garantizar la conservación ambiental para las futuras generaciones en San Luis Potosí.