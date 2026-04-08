Decreto de Río Españita es correcto; error fue del Periódico Oficial

El Ayuntamiento de San Luis Potosí sostuvo que la confusión detectada en la publicación del cambio de nomenclatura del bulevar Río Españita a Jacobo Payán Latuff se encuentra únicamente en la portada del Periódico Oficial del Estado, donde aparece de manera incorrecta el nombre "Río Santiago".

En una postura emitida luego de que se señalara la inconsistencia en el decreto publicado, el gobierno municipal afirmó que tanto el acuerdo aprobado por Cabildo como la solicitud de publicación, la Gaceta Municipal y el contenido íntegro del documento oficial mantienen correctamente la referencia a Río Españita.

Según la versión del Ayuntamiento, la falla corresponde al diseño de la portada del Periódico Oficial, por lo que insistió en que la validez jurídica y administrativa del cambio de nomenclatura no está en riesgo, al tratarse, dijo, de un error de forma y no de fondo.

Portada de Gaceta Municipal correcta

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La administración capitalina informó además que ya solicitó la corrección correspondiente para evitar confusiones.