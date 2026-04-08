Decreto de Río Españita es correcto; error fue del Periódico Oficial
Ayuntamiento afirma que sería solo la portada la que confunde Río Españita con Río Santiago
El Ayuntamiento de San Luis Potosí sostuvo que la confusión detectada en la publicación del cambio de nomenclatura del bulevar Río Españita a Jacobo Payán Latuff se encuentra únicamente en la portada del Periódico Oficial del Estado, donde aparece de manera incorrecta el nombre "Río Santiago".
En una postura emitida luego de que se señalara la inconsistencia en el decreto publicado, el gobierno municipal afirmó que tanto el acuerdo aprobado por Cabildo como la solicitud de publicación, la Gaceta Municipal y el contenido íntegro del documento oficial mantienen correctamente la referencia a Río Españita.
Según la versión del Ayuntamiento, la falla corresponde al diseño de la portada del Periódico Oficial, por lo que insistió en que la validez jurídica y administrativa del cambio de nomenclatura no está en riesgo, al tratarse, dijo, de un error de forma y no de fondo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La administración capitalina informó además que ya solicitó la corrección correspondiente para evitar confusiones.
Decreto confunde Río Españita y Río Santiago en cambio a Jacobo Payán Latuff
El Cabildo aprobó renombrar el Boulevard Río Españita en honor a Jacobo Payán Latuff, pero el decreto oficial contiene un error en el encabezado.
no te pierdas estas noticias
Decreto de Río Españita es correcto; error fue del Periódico Oficial
Redacción
Ayuntamiento afirma que sería solo la portada la que confunde Río Españita con Río Santiago
Promueven "San Luis más verde"... en lona plástica en pleno Centro
Redacción
Propaganda política contrasta con material contaminante
Piden pavimentar calle Francisco I. Madero en SLP
Rolando Morales
Vecinos denuncian abandono y exigen obra en 2026