Déficit de vivienda económica frena créditos: Infonavit

En total hasta ahora, 60 mil 228 personas tienen capacidad de compra para adquirir un crédito de vivienda económica o popular, o incluso tradicional, pero es precisamente la masa crítica que no se está abasteciendo de ella en ninguna parte de la entidad, según datos del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores -Infonavit- revelados por el vicepresidente de la Canadevi Xavier Silva Robles.

Explicó que ese universo de personas que tienen capacidad de compra o de adquirir un crédito de vivienda económica y popular necesita menos de 480 mil pesos, y esa gente es la que no se está abasteciendo, y entonces en todo el Estado existe una problemática

Aseguró que ahora están trabajando con el Infonavit y con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en el Gobierno del Estado y las diversas cámaras empresariales, para definir el criterio acerca de cómo se mide o específica la oferta y demanda de vivienda desde el punto de vista matemático.

Admitió que hay diferentes interpretaciones de la disponibilidad de vivienda, y por ejemplo hay casos de gente que no tiene dinero para comprar, hay gente que tiene capacidad y sí quiere comprar y hay gente que no tiene capacidad y no puede comprar, y entonces es importante la metodología para saber cómo interpretar la oferta y cómo interpretar demanda.